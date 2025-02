Gabon: Construction des infrastructures judiciaires - Le Ministère de la Justice et la Société CICOP CI finalisent un protocole d'entente et de partenariat

Dans le cadre de la matérialisation des recommandations issues du Premier symposium sur la réforme du système judiciaire tenu du 21 au 24 novembre 2023 à Libreville, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Paul-Marie Gondjout, a présidé le vendredi 31 janvier 2025 une séance de travail visant à valider les termes de référence du protocole d'entente et de partenariat avec la société CICOP CI pour la réhabilitation et la construction des infrastructures judiciaires.

La finalisation des négociations tenue en prélude à la signature à venir entre le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Paul-Marie Gondjout et M. Ahmed Maki, Président Directeur Général de CICOP Côte d'Ivoire, bureau d'études privé, leader en ingénierie de la construction en Afrique subsaharienne vise à asseoir la recherche de partenaires fiables impulsée par les autorités de la Transition en vue de la réalisation des projets de développement structurants, notamment dans le secteur des infrastructures judiciaires.

Au travers de la finalisation des négociations de ce protocole d'entente tenu à Abidjan, Côted'Ivoire, le leader en ingénierie de la construction s'engage à réaliser les missions de Pilotage, de maitrise d'oeuvre, d'études techniques, de conseil, de formation et de construction pour les projets de bâtiments et d'infrastructures judiciaires.

Parmi les projets retenus, on cite, entre autres la rénovation et /ou l'extension des tribunaux existants, la construction des tribunaux de proximité dans les communes d'Akanda et de Lambaréné ; la construction des tribunaux administratifs dans les neuf provinces du Gabon ; la construction d'un centre de formation avec salle multimédias à l'Ecole Nationale de la Magistrature et la construction d'une cité judiciaire.

A l'occasion, le Membre du Gouvernement de la Transition a dit son satisfécit quant à la matérialisation du protocole d'entente les réunissant. Tout comme il a tenu à rappeler que la réalisation de ces projets découle de la volonté des plus hautes autorités de la République Gabonaise d'améliorer les conditions de travail des personnels du corps judiciaire.

Notons que la société Sicop CI et le Ministère de la Justice envisagent de conclure un Protocole d'Entente pour fixer, sur la base de leurs intérêts mutuels, les modalités de soumission de la proposition technique et financière et la réalisation du Projet avec les propositions de l'emprunt pour les institutions financières entre les institutions de financement et le Ministère de l'Économie.

Ministère de la Justice