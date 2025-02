Afrique: L'USAID, l'Agence américaine pour le développement international, en sursis

Elon Musk, chargé par le président Donald Trump de faire le ménage au sein du gouvernement fédéral, a déclaré ce lundi 3 février que l'USAID allait « fermer ». En attendant, l'agence pour le développement international la plus importante au monde a été placée sous la direction du secrétaire d'État Marco Rubio.

Des employés sommés de ne pas se rendre à leur bureau, puis bloqués hors de leurs systèmes informatiques. Un « chaos total » régnait ce lundi au sein de l'Agence pour le développement international, qui gère des programmes d'aide dans quelque 120 pays. Le compte X d'USAID a été suspendu et son site internet est hors service, alors que plusieurs hauts responsables de l'agence ont été placés en congé administratif dès samedi soir.

Dimanche 2 février, Elon Musk - chargé par Donald Trump de réduire les dépenses publiques - a qualifié l'agence américaine d'« organisation criminelle » et affirmé qu'il était « temps pour elle de mourir. » Avant d'annoncer dans la nuit lors d'une session vidéo sur son réseau X qu'elle allait « fermer ». De la parole aux actes, un nouveau pas a donc été franchi, après le gel des activités de l'agence le 20 janvier dernier.

En attendant, celle-ci va être dirigée par le secrétaire d'État Marco Rubio. Le chef de la diplomatie américaine l'a indiqué ce lundi lors d'une visite au Salvador, affirmant qu'elle n'avait pas répondu aux questions de la nouvelle administration Trump sur son financement et ses priorités, et que « ce niveau d'insubordination rend impossible de mener un examen sérieux ». « Cela doit cesser et cela doit prendre fin », a-t-il martelé.

Marco Rubio, qui a soutenu l'aide étrangère en tant que sénateur, a accusé l'USAID d'agir comme si elle était une « entité non gouvernementale indépendante ». « Dans de nombreux cas, l'USAID est impliquée dans des programmes qui vont à l'encontre de ce que nous essayons de faire avec notre stratégie nationale », a-t-il dit, estimant que « cela fait 20 ou 30 ans que les gens essaient de la réformer ».

Des financements cruciaux

Avec près de 65 milliards de dollars, les États-Unis sont en volume le premier pourvoyeur d'aide de la planète pour l'année 2023, selon les chiffres publiés par l'OCDE l'année dernière. Et ils figurent loin devant les autres contributeurs. À titre de comparaison, l'Union européenne pointe à 27 milliards - un chiffre qui ne prend en compte que l'aide prélevée sur le budget de l'Union -, chacun des pays membres ayant par ailleurs sa propre contribution en aide bilatérale. L'Allemagne est ainsi le second contributeur mondial, derrière les États-Unis et devant l'UE, avec près de 38 milliards de dollars versés en 2023.

Les financements américains sont donc cruciaux pour les pays bénéficiaires à travers le monde, notamment en Afrique subsaharienne, rappelle David Baché, journaliste au service Afrique de RFI. Mais ces financements ne pèsent pas lourd sur le budget des États-Unis : toujours selon l'OCDE, ils ne représentent que 0,24% du revenu national brut (RNB) américain, ce qui ne place déjà pas les États-Unis parmi les meilleurs élèves en termes de solidarité internationale. En effet, l'aide publique au développement de l'Allemagne mobilise 0,82% de son RNB.

Le gel des financements de l'agence pour 90 jours a déjà obligé de nombreux programmes humanitaires ou de développement à cesser du jour au lendemain. D'autres ont été réduits. Des programmes menés par des ONG, mais également par des organisations multilatérales, comme les Nations unies ou par des gouvernements bénéficiaires. À titre d'exemple, l'ONG médicale Alima a reçu cinq ordres de suspension pour des projets, en contexte de crise, au Cameroun, au Tchad, en Haïti et au Mali.

L'absence d'indication claire de la part de Washington suscite la panique parmi les acteurs de l'aide internationale, sur le court terme, pour trouver en urgence des fonds de substitution, mais aussi sur le long terme.

Des projets en faveur du climat et de l'environnement menacés La stratégie climat de l'USAID qui prévoyait de débloquer, d'ici 2030, 150 milliards de dollars pour permettre à plus de 80 pays de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, de préserver leurs espaces naturels et de s'adapter aux effets du changement climatique, n'est plus accessible. Dans le monde entier, des projets tels qu'une centrale géothermique sur l'île indonésienne de Java, un programme d'agriculture résistante à la sécheresse dans le Sahel ou encore un système d'alerte précoce de phénomènes météorologiques extrêmes au Honduras sont mis sur pause.

Pour l'administration Trump, ces initiatives sont « du gaspillage, à l'étranger, de l'argent des contribuables américains », comme l'a écrit sur le réseau X la nouvelle porte-parole du département d'État, Tammy Bruce. Les États-Unis étaient jusqu'ici le cinquième financeur de l'aide climatique et environnementale. L'arrêt brutal de l'engagement américain sous l'administration Trump met en péril la capacité à affronter le changement climatique des pays les plus pauvres et les plus exposés, puisqu'ils auront du mal à remplacer les dollars d'USAID par d'autres programmes de développement ou des investissements privés.