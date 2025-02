Algérie: Ouargla - L'importance de la bonne gouvernance et la transparence dans le secteur agricole pour prévenir la corruption soulignée

Ouargla — L'importance de la bonne gouvernance et de la transparence dans le secteur agricole pour prévenir la corruption, au titre de la stratégie nationale de transparence et de prévention de la corruption, a été soulignée, lundi à Ouargla, par les participants à la conférence régionale intitulée "Stratégie du secteur de l'agriculture pour la transparence et la prévention de la corruption".

Les intervenants, représentants et cadres des ministères de l'Agriculture, du Développement rural et la Pêche et de la Justice, ainsi que de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, ont estimé que la réalisation de la transparence, de la bonne gouvernance et la prévention et la lutte contre la corruption requièrent une forte volonté, traduite par des mesures procédurales et pratiques.

L'inspecteur général du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Nadjib Zerrouki, a affirmé que le secteur de l'agriculture affiche "une forte volonté de mettre en oeuvre, en coordination avec la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, les axes, objectifs et mesures de la stratégie nationale pour la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption, à l'instar de ces rencontres et conférences".

"L'implication de l'institution universitaire et de la Recherche scientifique dans cette stratégie s'insère dans le cadre d'une vision exhaustive et harmonieuse servant le développement durable", a-t-il également relevé, ajoutant que "l'association de la recherche scientifique consacre l'ouverture de l'université sur son environnement socioéconomique".

Et d'ajouter que les pratiques procédurales et de terrain doivent être amorcées par la sensibilisation et la formation, suivies de l'appui des mécanismes de contrôle par l'implication de la société civile et des instances et institutions de contrôle à priori et postériori".

M. Zerrouki a évoqué, en outre, les résultats "très encourageants" obtenus en 2024 en matière de production céréalière et de cultures stratégiques, qui contribuent à "l'affranchissement de la dépendance aux hydrocarbures, pour atteindre la sécurité alimentaire, objectif constant dans les programmes du ministère de l'Agriculture, en application des orientations du Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune".

Pour sa part, le membre du conseil de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, Lyès Bensaci, a soutenu, dans sa communication intitulée "les mécanismes de consolidation de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption en Algérie", que "la ratification par l'Algérie de la convention onusienne contre la corruption est une source de législation pour la stratégie de prévention et de lutte contre la corruption en Algérie, et ce en plus de la signature des conventions de l'Union Africaine (2006) et arabe (2010) de lutte contre la corruption".

"Le secteur de l'Agriculture constitue, de par ses spécificités, un des secteurs cibles du blanchiment d'argent", a noté M. Bensaci, faisant remarquer que la haute autorité pour la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption s'emploie à "ancrer le principe de l'intégrité et de la transparence dans la gestion, pour parer aux cas éventuels de corruption".

Le président de la Cour de justice d'Ouargla, Omar Mouni, a noté que "la stratégie de développement durable arrêtée par l'Etat algérien ne s'articule pas sur les hydrocarbures, mais beaucoup plus sur le développement du secteur de l'Agriculture, notamment l'agronomie saharienne, en tant que choix stratégique pour atteindre l'autosuffisance et la sécurité alimentaire".

Initiée par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche avec le concours de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, en coordination avec la Cour de justice d'Ouargla, cette rencontre régionale, tenue à l'université Kasdi Merbah, est la seconde du genre après celle organisée en décembre 2024 pour les wilayas du Centre du pays.

Elle s'est déroulée en présence des représentants des secteurs de la Justice et de l'Agriculture, de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, ainsi que d'opérateurs agricoles et éleveurs issus de huit wilayas du Sud du pays.