Angola: Le pays et le Qatar renforcent leur coopération commerciale

Luanda — Une délégation de la Chambre angolaise de commerce et d'industrie (CCIA), conduite par son président, Vicente Soares, se trouve au Qatar depuis le week-end dernier pour renforcer la coopération commerciale avec la signature de deux accords.

Selon un communiqué de presse de l'Ambassade d'Angola au Qatar envoyé à l'ANGOP, la présence de la délégation angolaise au Qatar vise à signer un protocole d'accord pour permettre la création du Conseil d'affaires conjoint, qui sera formalisé à la même occasion.

L'occasion verra également la signature des deux instruments juridiques, prévue pour ce mardi, dans les locaux de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Qatar, dans la ville de Doha.

L'objectif de ces documents est d'établir un cadre favorable au renforcement des échanges commerciaux et à la stimulation de la coopération commerciale entre l'Angola et le Qatar, tout en facilitant l'identification d'opportunités commerciales et en attirant des investissements privés dans les deux pays.

Le Conseil d'affaires Angola-Qatar (CECAQ) sera chargé de matérialiser le protocole d'accord entre les chambres nationales des deux pays, qui aura une structure de gestion coprésidée.

Ce conseil est un lien stratégique pour faciliter l'échange d'affaires et d'investissements entre les secteurs privés de l'Angola et du Qatar, en promouvant un environnement de coopération mutuelle et de croissance économique durable.