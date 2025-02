Tunisie: BCT - Entrée en vigueur de la plateforme « Tunicheque » - Vers une sécurisation renforcée des paiements par chèque

Avec l'entrée en vigueur de la plateforme «www.tunicheque.tn», les paiements par chèque deviennent plus sûrs et transparents. Cette plateforme inédite permet aux bénéficiaires de vérifier en temps réel la situation bancaire du tireur et de réduire le risque des chèques sans provision, marquant ainsi un changement majeur dans le système de paiement tunisien.

Pour dissiper les nombreuses confusions suscitées par la nouvelle réglementation des chèques, la Banque centrale de Tunisie a organisé hier une conférence de presse en présence de Mohamed Sadraoui, chef du pôle Paiements, circulation fiduciaire et réseaux, Nizar Chaddad, directeur général des Paiements et de l'inclusion financière, Néji Ghandri, président du Conseil bancaire et financier (CBF), et Mohamed Lassad Louati, directeur général de la Société interbancaire de télé-compensation (Sibtel). Lors de cette rencontre, les intervenants ont présenté les principales nouveautés liées au paiement par chèque ainsi que les modalités de fonctionnement de la plateforme «Tunicheque», opérationnelle depuis le 2 février.