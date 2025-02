Afrique du Nord: Un partenariat tuniso-libyen pour le traitement des patients et l'investissement

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a convenu ce lundi avec une délégation libyenne de haut niveau de nouveaux mécanismes pour le traitement des patients, l'investissement commun dans le secteur de la santé et le règlement des dossiers en suspens liés aux dettes des établissements de santé publics et privés. Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement de la coopération sanitaire entre la Tunisie et la Libye, selon un communiqué publié dans l'après-midi par le ministère.

La délégation libyenne comprenait le président de l'Organisme de soutien et de développement des services de soins, Dr Ahmed Militan, l'ambassadeur de Libye en Tunisie, Mustapha Qadara, ainsi que le premier conseiller de l'ambassade libyenne, Haitham Souayeh. Lors de cette réunion, tenue en présence du directeur général de la santé et de plusieurs cadres du ministère, plusieurs décisions concrètes ont été adoptées pour améliorer la prise en charge des patients libyens en Tunisie et structurer la coopération bilatérale.

Parmi les mesures annoncées figurent le lancement d'une plateforme numérique unifiée permettant de suivre chaque patient depuis son arrivée en Tunisie jusqu'à la fin de son traitement, ainsi que la création d'un bureau d'enregistrement unique pour les patients libyens dans les cliniques privées et les hôpitaux, garantissant ainsi transparence et contrôle permanent.

Le partenariat entre les deux pays s'étendra également à l'industrie pharmaceutique, avec la création d'usines de fabrication de médicaments afin d'assurer la sécurité sanitaire et pharmaceutique. L'accord prévoit aussi un échange d'expertises médicales, impliquant le recrutement de médecins spécialistes et le développement de services médicaux avancés. En parallèle, l'amélioration du transport sanitaire aérien sera mise en oeuvre pour assurer une prise en charge rapide des cas urgents.

Mustapha Ferjani a souligné l'importance de ces mesures dans la construction d'un partenariat stratégique durable entre la Tunisie et la Libye dans le domaine de la santé, insistant sur la nécessité de mettre en place une coopération efficace et pérenne, en phase avec la vision de l'État en matière d'équité sanitaire.

De son côté, la partie libyenne a réaffirmé son engagement à régler les dossiers en suspens, en particulier ceux liés aux dettes des établissements de santé tunisiens, publics et privés. Elle a également exprimé la volonté du gouvernement libyen de trouver des solutions concrètes pour renforcer la coopération sanitaire entre les deux pays.