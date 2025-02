Tunisie: La pays réagit aux inondations de Korbous - Un projet législatif pour renforcer la protection civile

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a déclaré lundi, devant l'Assemblée des représentants du peuple, que les inondations survenues à Korbous samedi dernier révèlent des lacunes dans la mise en oeuvre des programmes de protection des villes contre ces phénomènes. Il a souligné la nécessité d'une mobilisation accrue pour renforcer les infrastructures dans toutes les régions.

Répondant aux interventions des députés lors de l'examen d'un projet de loi portant approbation d'un prêt de 90 millions d'euros (environ 303,3 millions de dinars) accordé par la Banque africaine de développement (BAD) pour financer un programme de soutien à la compétitivité des entreprises et à l'autonomisation économique des citoyens à travers la création d'emplois, Abdelhafidh a précisé que le ministère a utilisé, à fin 2024, environ 60 % des fonds alloués par le Programme des Nations unies pour le développement, d'une valeur de 100 millions de dinars, destinés à la protection de plusieurs délégations dans le cadre du plan d'intervention d'urgence pour la prévention des inondations.

Il a ajouté que ce plan a également prévu des financements exceptionnels dans le cadre du programme régional de développement en 2019, à hauteur de 30 millions de dinars, pour l'aménagement des pistes endommagées. Des subventions spécifiques sont également accordées chaque année aux municipalités touchées, en plus d'un programme spécial dédié au gouvernorat de Nabeul après les inondations de 2018, visant à assurer l'entretien du réseau routier.

Concernant la gestion des inondations et leurs répercussions, Abdelhafidh a affirmé que l'État oeuvre à la modernisation de l'Office national de la protection civile. Une convention de financement de 50 millions d'euros a été signée pour renforcer les infrastructures, mettre en place un nouveau système de gestion des alertes et des opérations et moderniser le centre de formation spécialisé.

Le ministre a également annoncé que ce projet sera prochainement soumis à l'Assemblée, après son approbation par le Conseil des ministres le 30 janvier 2025.

Abdelhafidh a reconnu l'existence de problématiques liées à l'urbanisme et aux plans d'aménagement du territoire. Selon lui, la nouvelle répartition territoriale des régions et des districts conduira à une refonte du schéma directeur d'aménagement du territoire national. L'objectif est d'assurer une meilleure cohérence entre la planification économique et spatiale, tout en optimisant la répartition des projets publics pour en maximiser l'impact.

Dans ce cadre, le ministère de l'Équipement finalise actuellement la révision du Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Ce projet vise à adapter la réglementation aux défis posés par le changement climatique et aux réalités des villes tunisiennes.

En clôture de séance, le président de l'Assemblée, Ibrahim Bouderbala, a présenté le bilan des lois adoptées et publiées au Journal officiel jusqu'au 23 janvier 2025. Il a indiqué que 68 lois ont été promulguées, dont 28 liées à des emprunts : 20 destinés à l'investissement et 8 à la consommation. Les 40 autres concernent divers secteurs.

Il a réaffirmé que l'Assemblée incarne la volonté populaire et que les députés expriment librement les attentes des citoyens. Il a insisté sur l'engagement du Parlement à poursuivre son travail avec détermination, en plaçant l'intérêt national au cœur de son action législative pour promouvoir le développement et renforcer la stabilité du pays.