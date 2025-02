Madagascar: Volley/CCC-Z7 - La GNVB et la Sélection Mada s'affrontent dans un match de défi

Les équipes masculines et féminines de la GNVB auront l'occasion de se mesurer à une sélection de Mada lors d'un match de défi organisé au Gymnase Couvert d'Ankorondrano, qui aura lieu les 8 et 9 février.

La 29e édition des Championnats des Clubs de la CAVB Zone 7 (CCC-Z7) approche à grands pas et Madagascar se prépare à y participer avec six clubs, représentant à la fois le volleyball masculin et féminin de l'île. Cet événement se déroulera du 1er au 8 mars à Maurice, et rassemblera des équipes provenant de six pays, à savoir les Comores, les Seychelles, La Réunion, Mayotte, Madagascar et Maurice.

La GNVB, déjà finaliste lors de l'édition précédente, est l'une des équipes les plus attendues de cette compétition. Les clubs de la GNVB, tant chez les hommes que chez les femmes, se sont qualifiés d'office grâce à leurs performances. Ils seront accompagnés par deux autres clubs masculins : l'ASI, le COSFA, ainsi que SQUAD-X et l'ASI chez les femmes.

Afin de peaufiner leurs préparatifs pour ce grand rendez-vous, les équipes masculines et féminines de la GNVB participeront à une série de matchs préparatoires contre deux sélections malgaches, ce week-end du 8 et 9 février. Ces rencontres auront eu lieu au Gymnase Couvert d'Ankorondrano, et auront un double objectif : tester les compétences de l'équipe et affiner les stratégies avant le début du championnat.

Les sélections masculines seront composées d'un mélange des joueurs des clubs ASI, COSFA, ainsi que de talents de Majunga, tandis que la sélection féminine réunira des joueuses de l'ASI, de SQUAD-X et de jeunes talents de Tamatave, Majunga et Bi'As. « Il s'agit d'un match de défi, mais également d'une préparation essentielle pour le CCC-Z7. Les matchs se dérouleront en aller-retour. En cas d'égalité, un golden set déterminera le vainqueur de ce défi », a souligné Hasimbola Raoelison, Directeur Technique National de la FMVB.

Cependant, si la préparation semble bien avancée pour ces clubs, la situation reste complexe pour les quatre autres clubs malgaches. En effet, ces derniers sont toujours en quête de financement pour pouvoir participer à cette compétition internationale.