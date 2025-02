Madagascar: Sylvain Ralaiarimalala - Modèle pour la commune de Moramanga

Ayant obtenu plus de 44% des voix lors des élections municipales, Sylvain Ralaiarimalala assumera, pour la première fois, l'administration de la commune urbaine de Moramanga. Le membre de la coalition Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina (IRMAR) a déclaré qu'il est prêt à apporter un nouveau souffle à la commune urbaine de Moramanga avec cette prise de fonction. Avec comme slogan « Moramanga : Propre, Tranquille, Claire », le maire a une vision bien établie pour sa commune.

Par ailleurs, il s'est engagé à une administration transparente et ordonnée, afin que les habitants puissent suivre de près la gestion des affaires communales. En effet, selon le maire, les habitants de Moramanga se sont plaints de la gestion précédente, caractérisée par des favoritismes ou un manque de clarté. Des stratégies existent déjà pour aborder ces problèmes, et lui et son équipe ont l'intention de les appliquer.

La collecte des déchets, l'installation de l'éclairage public là où il n'existe pas encore, et surtout la sécurité seront également abordées durant ce mandat. De plus, une nouvelle organisation sera établie dans chaque bureau pour une meilleure efficacité. La priorité du maire en ce moment est de s'occuper particulièrement des bureaux de la commune, de nettoyer la mairie et ses environs. L'objectif est de faire de Moramanga une ville développée, éclairée et exemplaire.