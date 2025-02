Afrique de l'Est: Economie circulaire - Un levier de développement durable pour Madagascar et la région de l'océan Indien

Dans un contexte de défis environnementaux et économiques croissants, Madagascar et les autres pays membres de la Commission de l'Océan Indien (COI) se tournent résolument vers l'économie circulaire comme solution d'avenir.

En matière d'économie circulaire, l'engagement de Madagascar s'inscrit dans une dynamique plus large au sein de la Commission de l'Océan Indien. En septembre 2023, une conférence ministérielle sur l'économie bleue et circulaire s'est tenue à Maurice, réunissant les États insulaires d'Afrique et de l'océan Indien.

Cette rencontre a permis de réaffirmer l'engagement collectif en faveur de l'économie circulaire comme réponse aux défis de la vulnérabilité climatique, environnementale et socioéconomique. Plus récemment, les 27 et 28 janvier 2025, un atelier crucial s'est déroulé à Maurice, marquant une étape importante dans la concrétisation de ces engagements. Cet événement avait pour objectif principal de valider le plan d'action pour l'économie circulaire et le mécanisme de financement innovant de l'économie bleue et circulaire.

Réunissant des représentants des États membres, de la Commission de l'Union africaine, des Nations Unies, de la Commission économique pour l'Afrique (CEA), ainsi que d'autres parties prenantes clés, l'atelier a permis de définir les priorités stratégiques et d'engager des discussions approfondies sur leur mise en oeuvre. Le Professeur Vêlayoudom Marimoutou, Secrétaire général de la COI, a souligné la nature transversale de cette approche : « L'économie bleue et circulaire est par nature multisectorielle, multi-acteurs, pluridisciplinaire et bénéfique en termes économiques, sociétaux, sanitaires et environnementaux ».

A l'avant-garde

La Grande île se distingue par son engagement proactif dans cette transition. En septembre 2023, Madagascar a lancé un ambitieux projet quinquennal visant à promouvoir l'économie circulaire dans son secteur textile, en collaboration avec le Lesotho et l'Afrique du Sud. Cette initiative, soutenue par l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), cible particulièrement les régions Analamanga et Vakinankaratra.

Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Andonirina Fontaine, a souligné l'importance de cette démarche : « Nous visons à intégrer des pratiques telles que la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets textiles pour minimiser l'impact environnemental ». Cette approche ne se limite pas à la protection de l'environnement, elle vise également à renforcer la compétitivité économique du secteur tout en promouvant la responsabilité sociétale des entreprises. L'engagement de Madagascar et des pays de la COI dans l'économie circulaire représente bien plus qu'une simple tendance. C'est une réponse stratégique aux défis du 21e siècle, alliant préservation de l'environnement, développement économique et inclusion sociale.