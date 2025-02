Tunisie: À l'occasion de son 10e anniversaire - Le Tabc vole de ses propres ailes à la conquête de l'Afrique

Dix ans après sa création, le Conseil d'affaires Tabc dresse le bilan d'une décennie consacrée à l'accompagnement des entreprises tunisiennes sur le marché africain. Entre succès, défis persistants et nouvelles ambitions, l'organisation renforce son rôle stratégique pour dynamiser les échanges économiques avec le continent.

A l'occasion de son 10e anniversaire, le Tunisia-Africa Business Council (Tabc) vient de tenir son assemblée générale ordinaire, où il était question de revenir sur les principales activités et réussites accomplies, à ce jour, par l'organisation.

De nouvelles initiatives mais également des projets en cours d'élaboration ont été, en outre, présentés, en présence des membres du conseil. Dans son allocution d'ouverture, le président du Tabc, Anis Jaziri, n'a pas manqué de rappeler les efforts déployés par l'organisation qui, depuis sa création, a fait de l'accès au marché africain son cheval de bataille.

Ce travail acharné a porté, selon ses dires, ses fruits : de plus en plus d'entreprises tunisiennes s'intéressent au marché africain et ont conscience de son importance. Avec plus de 40 missions multisectorielles, une centaine d'entreprises accompagnées par le Tabc ont, pendant 10 ans, sillonné l'Afrique et essayé de comprendre les spécificités de chaque région et de chaque pays. «C'est vrai que c'est un marché difficile. Mais avec beaucoup de persévérance, les entreprises tunisiennes parviennent aujourd'hui à y accéder et à se développer», a-t-il affirmé.

Des défis qui perdurent

Etayant ses propos, Jaziri a expliqué que 10 ans auparavant, la présence des opérateurs économiques tunisiens en Côte d'Ivoire qui est une plateforme économique pour l'Afrique de l'Ouest par excellence était très timide avec à peine une dizaine d'entreprises. Aujourd'hui, ce nombre a connu une progression exponentielle pour atteindre 160 entreprises, un chiffre appelé à croître encore, le potentiel restant largement sous-exploité, affirme-t-il. Attirées par ses atouts, de plus en plus d'entreprises tunisiennes lorgnent, aujourd'hui, le marché sénégalais qui figure actuellement parmi les principales destinations convoitées.

Selon Jaziri, malgré ces prouesses, la structure des exportations tunisiennes a très peu évolué : la part de l'Afrique subsaharienne est passée de 2 % à 4 %, tandis que l'Union européenne demeure le principal importateur de biens fabriqués en Tunisie. Ces chiffres reflètent, d'après ses dires, la persistance d'obstacles freinant le développement des entreprises tunisiennes en Afrique. Trois principales barrières sont identifiées : les difficultés logistiques, la réglementation des changes et le financement.

Sur le plan logistique, le manque de dessertes aériennes et de lignes maritimes directes constitue un frein majeur à la mobilité des entrepreneurs et au développement des échanges commerciaux avec le reste du continent. Quant au financement, le président du Tabc a souligné que l'organisation oeuvre à attirer les bailleurs de fonds et les banques panafricaines pour soutenir l'expansion des entreprises tunisiennes en Afrique.

Fita 2025 : il y a du nouveau !

Concernant l'événement annuel phare Fita, qui se tiendra les 6 et 7 mai à Tunis, plusieurs nouveautés sont programmées, témoignant du succès grandissant et de l'envergure de ce rendez-vous incontournable. Parmi elles, les « Fita Pitch Days » permettront à des entreprises tunisiennes ayant des projets d'exportation ou d'implantation en Afrique de rencontrer des bailleurs de fonds spécialisés et, potentiellement, de décrocher des financements. Le Tabc s'engage d'ailleurs à accompagner ces entreprises dans l'élaboration de leurs business plans. Cette année, plusieurs pays africains, dont le Gabon et la RDC, ont sollicité des sessions dédiées pour présenter leurs climats d'affaires. Le Nigeria sera l'invité d'honneur de cette édition, un choix stratégique compte tenu du potentiel économique et commercial considérable de ce pays, le plus grand marché d'Afrique.

Des projets importants en cours

Dans cette même dynamique, le Tabc a annoncé le lancement imminent du consortium Tucad, une initiative entamée il y a trois ans et visant à mener un lobbying de haut niveau, en particulier dans le secteur des infrastructures. Cette entité prendra la forme d'une société anonyme, dotée d'un capital initial de 500 mille dinars, souscrit par plusieurs actionnaires, avec la participation attendue de l'AFH International, une filiale internationale de l'Agence Foncière de l'Habitat, qui devrait être lancée prochainement. Lors de cette AGO, Hassen Bedhief, CEO de GMP Capital, partenaire du Tabc, a présenté le nouveau projet phare du conseil, en l'occurrence un fonds panafricain, nommé « Inter African Investment Fund ». Il s'agit d'un projet « ambitieux », qui vise à faciliter le financement des extensions ou d'implantation en Afrique tout en s'affranchissant des contraintes liées au change et des procédures rigides de transferts en devises. La taille estimée du fonds est de 100 millions de dollars avec des tickets d'investissement allant de 1 à 5 millions de dollars.

D'après Jaziri, le Tabc mise énormément sur les nouvelles technologies pour moderniser son action et optimiser ses démarches. C'est pourquoi le conseil s'est actuellement penché sur une plateforme grâce à l'intelligence artificielle générative qui va fournir de l'assistance aux entreprises en vue de préparer des stratégies d'accès au marché. Intégrant une base de données de plus de 25 mille prospects, cette solution est déjà entrée en phase d'expérimentation pour aider les entreprises bénéficiaires du projet « Qawafel » à prospecter les marchés de la RDC et du Sénégal. Développée par la start-up « Provest Soft », cette plateforme est une première qui fera, certainement, un tabac.