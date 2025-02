Madagascar: Exposition à l'IKM - Tohy, une exploration artistique sur la continuité de la vie

Du 1er au 28 février, l'IKM Antsahavola accueille Tohy, la deuxième exposition de l'artiste Haga Nisainana. Ce projet artistique, animé par le rappeur Eklyps, plonge les visiteurs dans une réflexion profonde sur la continuité de la vie à travers des oeuvres semi-abstraites et texturées.

Sept tableaux, sept récits de vie. L'exposition Tohy, qui signifie «suite», met en lumière différentes trajectoires humaines à travers sept tableaux : La famille, représentée comme le fondement de l'existence, en quête de ce qui les unit et les définit, accompagnée de roses roses, symbole de tendresse et d'amour familial. L'amour, incarné par un homme solitaire cherchant son âme soeur pour compléter son chemin, illustré par des roses rouges, évocatrices de passion et d'intensité.

L'amitié, soumise aux aléas de la vie, entre liens indéfectibles et ruptures inévitables, mise en valeur par des roses jaunes, qui symbolisent la joie et la sincérité des relations amicales. Des tableaux "empruntés", qui reflètent d'autres histoires, d'autres regards, intégrés dans l'exposition pour enrichir la réflexion sur la continuité de la vie. Un hommage à Andrianina, un tableau dédié à une personne qui a marqué l'artiste et dont l'influence se perpétue à travers cette oeuvre.

L'artiste Haga Nisainana s'exprime à travers un style semi-abstrait et texturé, une approche qui joue avec les formes et les reliefs pour donner aux oeuvres une profondeur émotionnelle et une signification multiple. Les textures permettent de ressentir la continuité des histoires, leurs aspérités et leurs nuances, plongeant le spectateur dans une expérience visuelle et sensorielle.

Transformations

L'une des particularités de l'exposition réside dans l'installation interactive qui invite les visiteurs à participer activement à l'expérience. Une attention particulière a été portée aux nombreux papillons observés lors de l'exposition, symboles de la mort et des êtres chers disparus. Un espace est dédié aux visiteurs qui souhaitent écrire des voeux ou laisser des messages à la mémoire de leurs proches défunts, ajoutant une dimension spirituelle et collective à l'événement. Le vernissage du 1er février, animé par le rappeur Eklyps, a réuni une vingtaine de visiteurs dans une atmosphère intime et introspective. Cet événement a permis d'échanger avec l'artiste sur ses inspirations et la signification profonde de chaque oeuvre.

L'exposition Tohy s'inscrit dans la continuité du travail de Haga Nisainana, dont la première exposition en novembre 2024 associait déjà photographie et peinture pour raconter des histoires de vie. Avec Tohy, l'artiste approfondit sa démarche en mettant en lumière les transformations humaines et les liens qui se tissent ou se défont au fil du temps. Pour les amateurs d'art et de réflexions existentielles, Tohy est une exposition gratuite à ne pas manquer.