Après l'élection d'un nouveau maire, il est de coutume d'organiser une réjouissance populaire pour célébrer cet événement important dans la vie communautaire.

Le ton de la convivialité est donné. L'organisation de festins populaires permet de marquer l'élection d'un nouveau maire d'une manière festive et conviviale tout en associant la population à cette étape démocratique. Dans la région Diana, des festins et bombances sont organisés un peu partout en signe « d'arrosage » et pour concrétiser des moments privilégiés qui animent la vie locale. L'objectif est de créer une ambiance de fête où la population se sent impliquée et unie autour de l'élection du nouveau maire.

Cependant, les partisans du maire Jean Luc Djavojozara n'ont pas encore fêté la victoire de leur candidat élu avec un taux considérable. Ce dernier reste introuvable, alors qu'il devrait célébrer son troisième mandat dans l'allégresse.

Chaque commune, rurale ou urbaine, a son propre style pour honorer la victoire du nouveau maire, mais ce qu'elles ont en commun est que tout débute par un carnaval qui circule dans les artères de la ville. Un cortège des proches, des membres du parti et ceux de la communauté accueillent le maire à son arrivée en ville, avec des applaudissements et des encouragements. Cet événement est toujours considéré comme une démonstration de force, une surestimation de soi, une idée montrant qu'il est le premier magistrat de la ville élu par le peuple et ayant pouvoir absolu et grandeur...

Intégration

Ainsi, un accueil chaleureux réservé au maire élu est essentiel pour marquer l'importance de son élection et l'intégration de cette nouvelle figure dans la vie de la commune. Cet accueil peut se faire de manière conviviale et symbolique, tout en mettant en valeur la proximité entre le maire et les habitants, faisant en sorte que le maire élu se sente soutenu et apprécié par la population.

La seconde partie consiste à tenir une cérémonie officielle, avec une série de discours du représentant de la commune, du maire élu, et des personnalités régionales. En général, les discours sont orientés vers le fair-play, l'apaisement, l'unité, la solidarité... D'autres vont jusqu'à inciter leurs adversaires à laisser de côté les querelles ou rancunes politiques...

« Certes, nous avons gagné par les voix de nos électeurs, mais désormais nous sommes maires de tous les habitants de notre commune respective, qu'ils aient voté ou non pour nous. C'est pourquoi nous faisons appel à tous les citoyens de nous donner la main afin de faire développer nos circonscriptions, voire notre région», lance Ali Aboudou, nouveau maire de la commune urbaine de Nosy Be.

Afin de rendre l'événement plus accessible et attrayant pour un large public, des animations telles que bal populaire ou spectacles sont organisées. Spécifiquement dans le Nord, la fête est toujours pimentée du rythme salegy et la bière coule à flots. Une fête populaire inclut souvent des repas en plein air ou des cocktails où les habitants se rassemblent pour partager un moment convivial. Toutefois, durant la célébration, il n'y a eu aucune pensée au projet de développement ou au programme du maire.