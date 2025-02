Madagascar: Fianarantsoa - Une étudiante meurt dix jours après la rentrée

Après avoir décroché son baccalauréat, une jeune femme de 22 ans a poursuivi ses études à l'université d'Andrainjato à Fianarantsoa. Le destin en a décidé autrement, car samedi, soit dix jours après la rentrée, elle a été retrouvée morte à Igaga, où elle logeait.

Membre de l'association des étudiants natifs d'Antsiranana, elle a été ramenée à Ambilobe, où l'enterrement est prévu.

Ses rêves et son choix d'étudier à l'École normale supérieure d'Andrainjato ne sont désormais plus que des souvenirs. Elle vivait seule. Ce samedi-là, ses voisins ont commencé à s'inquiéter, car personne ne l'a vue sortir de chez elle. Il était déjà 11h30 et sa porte était verrouillée de l'intérieur. En l'appelant sur son portable, ils ont constaté que celui-ci sonnait dans sa maison, sans qu'aucune réponse ne soit donnée.

Les riverains et d'autres étudiants ont décidé de forcer sa porte et ont découvert qu'elle était décédée. Le médecin a indiqué qu'elle a été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone, causée par le charbon de bois qu'elle a utilisé pour cuisiner et qu'elle a laissé allumer (ou oublier d'éteindre) la nuit.