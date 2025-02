Madagascar: Rugby à XV - Des rugbymen de FT Manjakaray créent une association sportive

Fondée il y a cinq ans, l'association à but lucratif « Manjakaray Elite » vise l'épanouissement de ses membres et le développement du sport en général, pour les sportifs et anciens sportifs de Manjakaray. Consciente de mettre en valeur l'individu avant tout, l'association Manjakaray Elite a organisé samedi, à l'immeuble Cotisse à Ambodivona, une fête afin de récompenser ses membres pour tous les efforts effectués l'an passé. C'est aussi une occasion de renflouer les caisses pour financer les activités de l'association.

Lahatra Ramamonjisoa, capitaine de FT Manjakaray et membre de l'association Manjakaray Elite, apporte quelques précisions sur les objectifs : « L'association à but lucratif Manjakaray Elite a été créée dans le but de soutenir les sportifs et anciens sportifs issus du quartier de Manjakaray. L'association aide à promouvoir non seulement le rugby, mais toutes les disciplines sportives auxquelles des athlètes issus du quartier peuvent faire briller le nom de Manjakaray dans les disciplines existantes ».

Et Lahatra Ramamonjisoa de continuer : « Pour le moment, seules les cotisations des membres constituent la source de revenu de l'association. Nous avons pris l'initiative d'être l'exemple car, selon l'adage 'Charité bien ordonnée commence par soi-même', nous pensons à l'avenir de chaque membre parce que nous ne resterons pas des joueurs éternellement sur le terrain, d'où la raison d'être de l'association qui cherche des fonds et financements pour récompenser et aider les joueurs. L'association Manjakaray Elite est ouverte à tous les gens de bonne volonté pour apporter leur aide».