Madagascar: PFL - Disciples FC et Uscaf se déplacent à Mahajanga

La phase éliminatoire du championnat de Madagascar élite reprendra ce week-end. Six matchs sont au programme et quatre villes abritent les rencontres.

Cette fois sera la bonne. Après une longue pause de presque deux mois, puis un report d'une semaine, la phase éliminatoire de la Pure Play Football League (PFL) reprendra, finalement, ce week-end.

La raison du report est que « plusieurs joueurs ont été retenus durant le regroupement des Barea CHAN et d'autres ont été convoqués pour former la sélection de la PFL pour le match amical de ce samedi... Les entraîneurs ont ainsi demandé de reporter un peu la reprise de la compétition pour au moins une semaine de préparation au grand complet », explique le secrétaire général du CFEM, Stanislas Rakotomalala.

Six matchs, dont trois samedi et trois également dimanche, sont au programme. Quatre stades abriteront les rencontres. Le club champion de Madagascar en titre, Disciples FC de Vakinankaratra, jouera son premier match contre Tsaramandroso FC de la ligue de Boeny au stade Rabemananjara, dimanche à 14h30. La veille, Fosa Juniors FC recevra le club d'Analamanga, Uscafoot, dans le même stade.

Légère avance

Lors de la première journée en début décembre, les Félins avaient battu 4 à 0 à Mahajanga Tsaramandroso FC. Uscafoot se neutralisait un partout, quant à lui, avec Cosfa. By-Pass abritera lui aussi deux matchs. FC Rouge jouera d'entrée contre le CFFA samedi, et le club vice-champion national et vainqueur de la Coupe de Madagascar, Elgeco Plus, recevra sur son terrain Cosfa dimanche.

Douze clubs disputent la PFL version 2024-2025. Ils sont répartis en deux groupes de six et toutes les équipes se rencontreront en aller simple. Une poule est composée de deux clubs majungais, Fosa Juniors FC et Tsaramandroso FC, avec quatre autres clubs, en l'occurrence Uscafoot, Disciples FC, Ajesaia et Cosfa.

L'autre groupe est constitué de l'AS Fanalamanga en compagnie de l'Elgeco Plus, CFFA, Avenir Sainte-Anne, Mama FC et FC Rouge. Les huit équipes mieux classées à l'issue de la phase de poule se qualifieront en quarts de finale qui se joueront en aller et retour comme les demi-finales.