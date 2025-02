Madagascar: Intempéries - La région Atsinanana affronte Faida

Les autorités dans la région Atsinanana ont pris des mesures face à l'atterrissage imminent de Faida. La bande pluvieuse à l'avant de cette tempête tropicale a influencé le temps à l'Est, hier.

Alerte à l'Est. Le temps s'est « fortement» dégradé dans la région Atsinanana, hier en fin d'après-midi. La tempête tropicale modérée Faida s'approchait davantage de la côte Est de Madagascar, où elle a été prévue atterrir entre Sainte-Marie et Brickaville, très tôt ce 4 février. « Des précipitations sont tombées depuis ce matin.

Elles sont devenues abondantes cet après-midi. Le niveau de l'eau commence à monter dans plusieurs quartiers comme Andranomadio, Morarano, Mangarivotra », rapporte Annie Vaniniaina Ramanitra, chef de bureau territorial du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) dans la région Atsinanana, hier. Malgré ce danger imminent et la vulnérabilité de la ville de Toamasina en termes d'inondations, personne n'a quitté leur maison, hier en début de soirée. « Nous avons prévu une évacuation préventive des habitants des zones à risque vers des sites d'hébergement qui peuvent accueillir jusqu'à trois mille personnes, mais c'est difficile. La population ne se déplace que de son plein gré », poursuit ce responsable.

Les autorités se préparaient, hier, à effectuer une évacuation d'urgence, pendant la nuit, si besoin. Une cellule opérationnelle, regroupant toutes les autorités dans cette région, à savoir les Forces de l'ordre, le BNGRC, la Croix-Rouge, a été mise en place pour affronter ensemble ce cyclone, et pour réduire les risques d'accidents.

Prudence

Les autorités dans la région Atsinanana ont décidé de suspendre les cours, depuis hier après-midi, et jusqu'à ce que la situation se calme dans cette région. « Les élèves se déplacent en pirogue lorsque la pluie tombe à Toamasina », indique une source auprès du ministère de l'Éducation nationale.

Les cours sont aussi suspendus dans la région Analanjirofo, depuis hier matin. Ce système risque d'engendrer de fortes pluies de plus de 100 mm en 24 heures. Les régions Ambatosoa, Analanjirofo, Toamasina I et II, et les districts de Brickaville, Vatomandry et Antanambao Manampotsy ont été placés en vigilance rouge, hier, tandis que Alaotra-Mangoro, Antalaha, Mandritsara, Befandriana Avaratra, Mahanoro et Marolambo ont été placées en alerte jaune.

Le service de l'hydrologie auprès de la direction générale de la Météorologie a invité les habitants des rives des rivières et des zones basses, dans la région Atsinanana, hier après-midi à 15 heures, à être prudents, face au risque de crue pour la montée des eaux dans cette région, en raison de la présence de la tempête Faida. À 19 heures locales, ce système a été centré à environ 156 km à l'Est de Toamasina, au stade de tempête tropicale modérée. Le vent moyen a été estimé à 70 km/h, avec des rafales de 100 km/h près de son centre. Ce jour, ce système devrait déjà toucher terre et traverser le centre, pour sortir en mer dans la région Melaky, demain, selon les prévisions.