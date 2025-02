Tunisie: Santé - Attention au bonbon en forme d'oeil et au chocolat de Dubaï contrefait

L' Organisation de Défense des Consommateurs a mis en garde contre un bonbon pour enfants en forme d'oeil » ainsi que des tablettes du fameux chocolat de Dubai contrefaites dans certains magasins, car ils présentent des risques pour la santé des enfants.

La vice-présidente de l'organisation, Thouraya Tebassi, a déclaré sur une radio privée que les autorités algériennes ont publié un communiqué mettant en garde contre la consommation de ces produits.

Elle a ajouté que ces bonbons sont issus de la contrebande et d'origine inconnue et qu'ils peuvent contenir des substances cancérigènes, appelant les parents à éduquer leurs enfants et à les empêcher d'en acheter.

Il existe des bonbons « Dubaï Shakola » de contrefaçon vendus dans des points de vente illégaux, en particulier dans les zones frontalières, qui représentent un grave risque pour la santé, a-t-elle ajouté.

D'autres produits nocifs, notamment des jus et d'autres types de sucreries, sont introduits illégalement, a ajouté Mme al-Tibasi, appelant les citoyens à les signaler et à lutter contre leur vente.

Un certain nombre de spécialistes et de médecins algériens ont tiré la sonnette d'alarme après la commercialisation d'un « bonbon » pour enfants en forme de « globe oculaire ». Ils ont exprimé leur inquiétude au sujet de ce bonbon, très prisé des enfants, qui est fabriqué à partir de gélatine extraite des os et des peaux d'animaux.

Ils ont ajouté qu'ils sont vendus dans des sachets non étiquetés et ne contiennent aucune information sur leur composition ou leur origine.