Tunisie: Parc des expositions du Kram - Salon du meuble de Tunis un charme revisité

Sans extravagance, le charme du Salon du meuble est resté quasiment intact, même s'il doit comporter plus de supports digitaux pour s'aligner sur l'international et être plus attractif. Mieux encore, il a été revisité de manière astucieuse avec plus de formes, de lumières et de couleurs, pour attirer les visiteurs des quatre coins de la Tunisie et des étrangers...

Au 2e jour du Salon au Parc des expositions du Kram, en ce vendredi 31 janvier 2025, il est tout juste 10h00, mais les guichets de la foire ne sont pas encore ouverts. En effet, les organisateurs ont préféré décaler l'horaire d'ouverture à 10h30, jusqu'à 18h30, contrairement aux éditions précédentes. Sans doute pour drainer plus de clientèle, de curieux et de badauds... Peu à peu, l'entrée extérieure se remplit de monde, une vingtaine de personnes à tout casser pointe le bout du nez. Mais c'est surtout les fameuses brouettes marchandes qui occupent le terre-plein central devant les guichets.

Vendeurs de kakis, popcorns, barbes à papa, gilettes et autres pralinés sont à l'affût pour le restant de la journée pour le plaisir des enfants. Le gagne-pain de ces débrouillards attend de telles occasions pour se concrétiser au grand jour. Sauf que rares, très rares sont les enfants à se rendre à ce salon en pleine matinée. Au fur et à mesure que l'heure d'ouverture approche, les visiteurs s'agglutinent à l'entrée alignés devant les guichets.

Leur nombre a augmenté passant à quatre files de 50 personnes à l'heure d'ouverture, sur instruction des guichetiers qui se sont multipliés à la bonne surprise des visiteurs, au départ alignés sur une seule file. Une meilleure fluidité à l'entrée est remarquée, qui rompt avec les désagréments passés... Une double file hommes et femmes juste avant le hall d'accueil du salon supprime la mixité et évite les situations éventuellement gênantes ou désagréables. Deuxième point remarquable. Mais le plus important, ce sont les opportunités à découvrir et les affaires à saisir à l'intérieur du Salon.

La 34e édition du Salon du meuble de Tunis a démarré le jeudi 30 janvier et se terminera le dimanche 09 février 2025. Il prévoit de drainer plus de 80.000 visiteurs, selon les organisateurs. Le catalogue des exposants à l'occasion de cette foire organisée par la Société des foires internationales de Tunis est un guide qui donne de nombreux détails comme la liste exhaustive des exposants et leurs coordonnées et adresses. Pour connaître réellement les prix et les remises de foire, il est conseillé de faire un tour au Salon pour jauger la qualité de l'offre et du prix attractif. Beaucoup d'exposants affichent clairement leurs tarifs et la remise consentie.

Plus 80.000 visiteurs attendus

Pour se distinguer de la masse, deux exposants ont pris tout un pavillon à l'entrée gauche du Salon pour marquer le coup et attirer l'attention des visiteurs. Ils opèrent en bordure de la 3e halle pour prendre une place beaucoup plus importante en termes de superficie et exposer toute leur gamme mobilière. La répartition des exposants à travers les halles d'exposition a été organisée selon les différents styles de meubles. La première halle est destinée aux meubles de style classique et aux meubles pour enfants. Le deuxième pour ceux exclusivement contemporains et enfin le 3e aux meubles de cuisine et de jardins en plus d'une petite partie réservée aux autres catégories de meubles précitées. Le Salon du meuble de Tunis est l'un des événements majeurs de l'industrie du mobilier en Tunisie. Organisé, depuis 1992, avec le concours de la Fédération nationale du bois et de l'ameublement (Fnba-Utica) et le Centre technique des industries du bois et de l'ameublement (Cetiba), cet événement attire chaque année des exposants, des professionnels du secteur et des passionnés du design intérieur. Cette manifestation professionnelle annuelle regroupe les entreprises industrielles du secteur du meuble les plu performantes. Au-delà de ses objectifs de vente et de promotion, le Salon du meuble du Tunis vise à promouvoir le secteur du meuble tunisien à l'international en mettant en avant l'excellence de la production locale ; favoriser les échanges commerciaux entre fabricants designers, distributeurs et clients internationaux ; valoriser l'innovation et le design dans la fabrication de meubles, en soulignant l'importance de l'ergonomie, de la durabilité et de l'esthétique ; et soutenir les jeunes créateurs et entreprises émergentes du secteur en leur offrant une plateforme de visibilité et de croissance.

Nouveautés de la 34e édition

«Dans une démarche évolutive, la Société des foires internationales de Tunis a toujours cherché à développer et à améliorer le concept du Salon du meuble de Tunis afin de répondre aux besoins croissants des exposants et des visiteurs. En 2025, cette 34e édition permet non seulement de dévoiler les tendances et les innovations mais également consacre l'ajout de deux nouveaux secteurs, à savoir Meubles de jardin et Meubles de cuisine. Cuisine et jardin, ces deux nouveaux espaces enrichissent l'expérience globale du Salon du meuble de Tunis, permettent de toucher un public plus large et de mieux répondre aux évolutions de ses attentes. Les visiteurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers, pourront explorer des solutions adaptées à toutes les pièces de la maison et à tous les espaces de vie, intérieur comme extérieur. Le Salon du meuble de Tunis offrira une expérience immersive à tous les visiteurs. L'espace «meubles et cuisine» est dédié aux meubles et accessoires de cuisine modernes, en mettant l'accent sur l'innovation, la fonctionnalité et le design. La cuisine étant souvent au cœur de la maison, cet espace attirera à la fois les professionnels de la cuisine, les designers d'intérieur et le grand public.

Les meubles de cuisine modulaires s'adaptent à différents espaces et configurations, avec des solutions de rangement intelligentes. Le mobilier multifonctionnel comporte des éléments comme des îlots de cuisine qui peuvent servir de table à manger ou de bureau. Les technologies intégrées avec des meubles équipés de technologies comme des systèmes d'éclairage intelligent, des appareils connectés, des surfaces tactiles. Des matériaux innovants avec l'utilisation de matériaux écologiques ou à haute performance, comme des surfaces antibactériennes ou des bois traités pour résister à l'humidité.

«Meubles de jardin» est un nouvel espace qui se concentre sur l'univers de l'extérieur, répondant à la tendance croissante de l'aménagement d'espaces extérieurs comme les jardins, terrasses ou balcons. Mobilier d'extérieur haut de gamme composé de meubles de jardin élégants et durables, comme des salons de jardin, des chaises longues, des transats, des tables et des fauteuils conçus pour résister aux intempéries. Mais aussi du mobilier intelligent pour extérieur avec l'intégration de technologies comme l'éclairage extérieur intelligent, des meubles connectés (avec système de chauffage intégré, ou porteurs de haut-parleurs sans fil)». Peut-on lire dans le catalogue. Cela sans parler des détails sur les autres catégories de meubles du Salon.

La notoriété du Salon du meuble de Tunis et son évolution qualitative sont aujourd'hui confirmées par la présence d'industriels de grande valeur professionnelle et des enseignes renommées en Tunisie. Pour cette édition, le Salon du meuble de Tunis accueillera plus de 150 d'exposants tunisiens, dont 10% y expose pour la première fois. Dans l'objectif d'offrir aux visiteurs une expérience pratique et adaptée à leurs besoins quotidiens, les enseignes participant au Salon du meuble de Tunis s'efforcent toujours d'être à la pointe de l'innovation et du design et de proposer des mobiliers de qualité supérieure alliant confort, durabilité et fonctionnalité. Avec des exposants confirmés, l'événement promet d'être une véritable vitrine des dernières créations en matière de mobilier, d'accessoires et de décoration d'intérieur.