Madagascar: Hagani Sainana - Une artiste au service de la beauté

Hagani Sainana, artiste plasticienne malgache, illumine la scène artistique grâce à ses oeuvres riches en histoires et en émotions. À travers ses peintures semi-abstraites texturées et ses photographies, elle capture des fragments de vie qui résonnent avec le public tout en valorisant la beauté des instants et des êtres.

Hagani Sainana débute son aventure artistique en 2021, avec le dessin et la peinture. Ses voyages, après la période de confinement, lui font découvrir la photographie, une pratique qui façonne aujourd'hui sa démarche créative. Inspirée par son père, photographe amateur, et par l'incontournable Pierrot Men, elle développe un style mêlant observation, recherche et expression artistique.

En novembre 2024, Hagani Sainana présente sa première exposition, « Tsirika », au Centre de Recherche et d'Art Appliqué de Madagascar (ADMC-CRAAM) à Ankatso, mêlant peinture, photographie et installation. Ce projet proposait un regard contemplatif sur les récits humains. En février 2025, elle poursuit sa quête avec « Tohy », une exposition à l'IKM Antsahavola qui met en lumière la continuité de la vie à travers des trajectoires personnelles et universelles.

Pour Hagani Sainana, l'art est un moyen de « semer de la beauté » et d'exprimer les récits qui touchent l'humain. Sa philosophie, à la fois simple et puissante, repose sur trois principes : ne rien négliger, ne pas avoir peur de créer et, surtout, se forcer à franchir le premier pas, souvent le plus difficile. Ses oeuvres semi-abstraites texturées traduisent des émotions profondes et invitent à réfléchir sur des thèmes comme la famille, l'amour, l'amitié et même la mort.

Passion

En observant le paysage artistique malgache, Hagani Sainana souligne un paradoxe : la richesse des talents confrontée à un manque de moyens et de reconnaissance. Elle aspire à un avenir où l'art sera pleinement valorisé et où être artiste sera perçu comme une véritable vocation et un métier à part entière.

Pour l'instant, Hagani Sainana n'a pas de projet défini pour le futur, mais elle reste résolue à ne jamais cesser de créer, quels que soient les défis ou l'absence d'événements. Sa détermination à continuer à semer la beauté à travers l'art reflète sa passion et sa volonté d'inspirer le monde, tout en espérant que son engagement contribuera à donner une place plus importante à l'art dans la société malgache.

En somme, Hagani Sainana incarne une artiste qui, à travers ses oeuvres et ses réflexions, rappelle que chaque moment, chaque individu et chaque lieu comptent.

Le public aura l'occasion de rencontrer l'artiste et d'échanger avec elle le 15 février à l'IKM Antsahavola, une opportunité unique pour découvrir davantage son univers artistique.