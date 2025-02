Madagascar: Judo/Grand slam de Paris - Laura Rasoanaivo frustrée de sa défaite

Déçue. L'Olympienne de Paris 2024, Aina Laura Rasoanaivo Razafy, classée 40e mondiale, se sentait surprise et frustrée de la décision d'arbitrage durant son premier combat, à l'issue duquel elle a été éliminée d'entrée. Elle a été battue par ippon par l'Américaine de 29 ans, Melissa Myers, classée 65e mondiale, hier soir à Bercy, en France, durant le premier tour du Grand Slam de Paris, compétition inaugurale qualificative aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Elle avait pourtant dominé le combat. « Malgré mes progrès tactiques et mentaux ainsi que ma dominance dans ce combat, je perds face à une nouvelle règle d'arbitrage qui me laisse dans une grande incompréhension jusqu'à maintenant... Mais j'accepte, ça fait mal au coeur, mais demain (hier), je me rattraperai pendant le stage de quatre jours ! », s'exprime-t-elle sur sa page Facebook.

En observant la vidéo de son combat, on constate que Laura a nettement dominé. Déterminée et plus que combative, la championne d'Afrique junior a tenté un étranglement dès l'entame du combat, elle a enchaîné avec quelques projections, et c'était l'Américaine qui a été pénalisée par deux « shido ». Surprenant, l'arbitre a annoncé la victoire par ippon en faveur de l'Américaine.

Laura Rasoanaivo bénéficie depuis hier d'un camp d'entraînement international pendant quatre jours, toujours dans la capitale française. Elle disputera encore cinq autres compétitions majeures cette saison, dont la prochaine sera le Grand Slam d'Antalya en Turquie à la fin du mois de mars.