Madagascar: Basketball/Vie de club - Le JCBA vise la montée en N1A

Après son assemblée générale qui a eu lieu dans la grande salle de l'Oriental International d'Ankazomanga au mois de novembre, le club des Jeunes Chrétiens Basketteurs d'Antananarivo (JCBA), présidé par Aina Zo Rambeloson, voit l'avenir en grand. Les programmes d'activités bien ficelés pour l'année 2025 visent à franchir un nouveau palier, celui de qualifier son équipe masculine N1B en élite nationale, la N1A.

Pour atteindre les objectifs fixés, le club de JCBA a mis en place trois sections, à savoir la section d'accueil qui coordonne les entraînements, la section loisir dédiée à l'orientation, aux animations et aux divertissements, et la section des sports d'élite. Cette dernière sélectionnera un nombre limité de joueurs et joueuses qualifiés pour divers championnats et les accompagnera dans l'atteinte de leurs objectifs en leur proposant des stages, des camps et un accès à des centres de formation.

« Pour cette année 2025, le club de JCBA vise à renforcer l'effectif de la catégorie féminine et aura comme objectif de gagner au moins un titre dans cette catégorie. Dans la catégorie masculine, nous allons faire le nécessaire pour garder entre nos mains les titres acquis l'an passé et l'objectif principal est de faire monter notre équipe N1B en N1A. Ce sera difficile avec la moyenne d'âge de nos joueurs, mais nous sommes prêts à relever le défi », confie Tsiry Colombe Rasamoelina, l'un des fondateurs du club JCBA.

Ce club qui figure parmi les clubs les mieux structurés de la capitale, participe cette année aux championnats existants et aux coupes pour toutes les catégories U10, U12, U14, U16, U18, U20, N1B, vétéran dames et super vétéran dames.

Engouement

« Pour acquérir de l'expérience dans le but d'atteindre l'élite N1A, les catégories U18 et U20 garçons participeront aux championnats nationaux N1B. Le principe du club est de faire jouer les basketteurs formés au sein du club sans recourir au recrutement extérieur », précise Tsiry Colombe Rasamoelina.

Les activités habituelles au sein du club se poursuivent cette année, comme le reboisement prévu le 1er mars, la randonnée en vélo, la deuxième édition du « Game Day 2 », la journée de levée de fonds pour financer les championnats (sections, régionaux et nationaux...), et la poursuite des oeuvres sociales.

Pour l'exercice 2023/ 2024, le club de JCBA possède, dans son effectif, deux cent quatre-vingt-six joueurs dont cent quarante-six filles, sept entraîneurs, sept membres du bureau exécutif, six conseillers et onze parents coaches. Et ce nombre augmentera vu l'engouement des jeunes et des moins jeunes pour le basketball. Le club est ouvert à tous les sponsors qui veulent développer le basketball à Madagascar.