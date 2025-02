Madagascar: Transport aérien - Madagascar Airlines rétablit la liaison Paris-Antananarivo

À partir d'aujourd'hui, Madagascar Airlines relance ses vols directs entre Paris et Antananarivo grâce à un accord de codeshare avec Air France. Ce nouvel accord permet aux passagers d'accéder à plus de correspondances vers des destinations européennes. Il renforce également la présence de la compagnie malgache sur le marché international.

La compagnie Madagascar Airlines annonce la reprise de ses vols directs entre Paris et Antananarivo à partir d'aujourd'hui, grâce à un nouvel accord de collaboration signé avec Air France. Il fait suite à un contrat de coopération signé en octobre 2024, un accord SPA (Special Prorate Agreement) visant à renforcer les liens entre les deux compagnies aériennes.

D'après les explications de Tojo Lytah Razafimahefa, PCA de la Confédération du Tourisme de Madagascar (CTM) : «Le codeshare comporte deux volets : un aspect technique et un aspect commercial. D'un point de vue technique, les vols seront opérés exclusivement par Air France. Cela signifie que l'avion et l'équipage seront ceux d'Air France, et non de Madagascar Airlines. En revanche, sur le plan commercial, Madagascar Airlines pourra afficher son propre code sur les vols opérés par Air France, offrant ainsi à ses passagers plus de flexibilité et la possibilité de combiner ces vols avec des correspondances vers des destinations en Europe et à Madagascar.»

Les vols, opérés par Air France, seront identifiés sous les numéros MD7050 pour la liaison Antananarivo (TNR) - Paris (CDG) et MD7051 pour le vol retour. La fréquence des vols sera de quatre à cinq rotations hebdomadaires pour la saison IATA hiver 2024, avec la possibilité d'atteindre jusqu'à 7 rotations hebdomadaires pour la saison estivale 2025.

Selon Thierry De Bailleul, directeur général de Madagascar Airlines, cette alliance stratégique avec Air France représente une étape importante dans le développement de la compagnie.

Impact

Avec cet accord de codeshare, la compagnie élargit ses possibilités de correspondances pour ses passagers. Outre les liaisons depuis Paris-Charles de Gaulle vers des villes comme Lyon, Barcelone, Berlin et Bucarest, elle étend son réseau vers des destinations d'Europe de l'Est, incluant la Slovaquie, la Roumanie, la Hongrie, la République tchèque et la Bulgarie.

Bien que cela soit principalement stratégique, il faut noter qu'il existe déjà des vols charters directs entre Madagascar et certains de ces pays, comme la Bulgarie ou la Roumanie, contribuant au développement du tourisme vers Madagascar, souligne le PCA. Cette coopération pourrait ainsi renforcer l'afflux de passagers européens vers l'île, en particulier pour les touristes, tout en élargissant l'offre de Madagascar Airlines.

Pour le secteur privé du tourisme, l'augmentation des vols internationaux, tant en provenance qu'à destination de Madagascar, est perçue comme une avancée positive, affirme Tojo Lytah Razafimahefa. L'augmentation du nombre de vols ouvre de nouvelles opportunités pour les passagers. Cela pourrait également avoir un impact sur les prix des billets, car la demande accrue a souvent pour effet de faire augmenter les tarifs. Toutefois, ce dernier souligne qu'en cas de forte demande, les prix ont tendance à grimper, ce qui soulève la question de savoir si l'augmentation de la fréquence des vols entraînera une hausse des tarifs.

Dans tous les cas, cette évolution pourrait avoir un impact important sur la compétitivité du marché. Le nombre de vols hebdomadaires sera un facteur à surveiller, notamment pour déterminer si les compagnies aériennes seront capables de répondre efficacement à cette demande croissante. Les acteurs du secteur privé se réjouissent de voir que Madagascar Airlines cherche des solutions pour renforcer son réseau de vols internationaux, ce qui pourrait également favoriser le développement des vols domestiques.

Le PCA de la CTM explique : «Il est évident qu'en dépit de l'augmentation des vols internationaux, si l'offre de vols domestiques ne suit pas, cela pourrait limiter l'impact global de cette expansion. Actuellement, la compétitivité des vols domestiques reste un défi pour Madagascar, comparé à d'autres destinations touristiques.»

Ainsi, bien que l'entente avec Air France offre une opportunité significative pour Madagascar Airlines, il est essentiel de continuer à améliorer la compétitivité des services domestiques afin de garantir que la croissance des vols internationaux soit durable.