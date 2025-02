Afrique du Nord: Investissements et commerce - Les hommes d'affaires algériens veulent intensifier les relations avec la Tunisie

À l'occasion de la quatrième édition du Forum tuniso-algérien, organisée lundi au Kef sous le thème "Vers de nouveaux horizons pour le partenariat et la coopération tuniso-algérienne", plusieurs hommes d'affaires algériens ont exprimé leur volonté de renforcer les échanges commerciaux, de développer des projets d'investissement communs et de consolider les liens économiques entre les deux pays.

Ils ont souligné l'importance de mettre en place des initiatives ambitieuses à la hauteur des aspirations des peuples tunisien et algérien, en hommage aux martyrs des deux nations, qui ont partagé les mêmes sacrifices pour la liberté et la souveraineté.

Le Forum tuniso-algérien des hommes d'affaires a été organisé à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Ouest, dans le cadre de la commémoration du 67e anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef, survenus le 8 février 1958.

Cet événement historique, qui a marqué l'unité et la fraternité entre la Tunisie et l'Algérie, est aujourd'hui un symbole fort de la solidarité entre les deux pays. À travers ce forum, il s'agit de transformer cette solidarité en une coopération économique durable, bénéfique pour les deux nations.

Lors de l'ouverture des travaux du forum, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a insisté sur la ferme volonté politique des dirigeants tunisiens et algériens de dynamiser le commerce bilatéral et de développer des projets d'investissement structurants, notamment dans les régions frontalières.

Il a affirmé que les deux gouvernements travaillent activement à la création de nouvelles opportunités de partenariat économique et de croissance commune, en encourageant les investisseurs et entrepreneurs des deux pays à s'impliquer davantage.

Le ministre a également souligné que tous les projets portés par des hommes d'affaires tunisiens et algériens bénéficient d'un soutien institutionnel fort. Il a mis en avant la nécessité de faciliter les échanges, d'améliorer le climat des affaires et de renforcer la mise en réseau des entreprises, afin de créer un cadre propice aux investissements et à la croissance économique.

Ce forum a permis de dresser un état des lieux des relations économiques tuniso-algériennes et d'explorer les moyens de les renforcer dans divers secteurs stratégiques.

L'objectif est de bâtir une économie solidaire et un partenariat dynamique, capables de stimuler les échanges commerciaux et de créer de nouvelles opportunités d'investissement entre les deux pays.