Tunisie: Une solution en perspective

Entre le Président Kaïs Saïed et les jeunes doctorants au chômage depuis des années, il existe des rapports faits de confiance, de considération, d'estime et de fierté.

Fierté et considération, sentiments que le Chef de l'Etat ne cesse d'exprimer à l'intention des docteurs au chômage, chaque fois qu'il les rencontre personnellement ou qu'il délègue l'un de ses conseillers pour écouter leurs préoccupations et s'informer des solutions qu'ils préconisent en vue de mettre un terme définitif à la crise dans laquelle ils pataugent. Crise qui les empêche d'apporter ou d'exercer leur part légitime de responsabilité dans l'effort national de développement intégral et durable en tant que partenaires à part entière dont les approches sont prises en considération et les projets bénéficient de la priorité absolue en matière d'examen.

Lors du sit-in qu'ils ont organisé, ces derniers jours, pour protester contre leur situation actuelle, les doctorants ont eu la promesse de la part du Président de la République, via le conseiller en charge de leur dossier, de considérer leur dossier comme l'un de ses dossiers personnels et qu'une solution satisfaisante pour les jeunes intéressés est en perspective.

Et c'est bien en prenant en charge le dossier et en appelant le Chef du gouvernement ainsi que les ministres concernés à trouver une solution définitive au problème que le Chef de l'Etat adresse de nouveau un message dont la clarté et la précision ne peuvent que rassurer les doctorants et les chercheurs sur leur avenir.

D'ailleurs, les protestataires, par la voix de leur porte-parole, n'ont pas hésité à réaffirmer, haut et fort, leur soutien indéfectible à l'approche présidentielle dont l'objectif principal est l'éradication de toutes les formes d'emploi précaire dont en premier lieu le système de la sous-traitance, qualifié, à juste titre, d'esclavage moderne.

