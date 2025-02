Congo-Kinshasa: Les chefs des églises ont présenté au président Tshisekedi leur «Pacte social pour la paix»

En RDC, le président de la République a reçu, ce lundi 4 février 2025, les chefs religieux des églises catholiques et protestantes dans le pays. Un rendez-vous demandé par l'ECC et la Cenco, les deux grandes églises du Congo, pour évoquer la situation dans l'Est du pays et l'occupation de Goma par le M23 et l'armée rwandaise.

L'entretien a duré un peu plus d'une heure au palais de l'OUA sur les hauteurs de Kinshasa. C'est une délégation conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la Cenco, et de l'Église du Christ au Congo, l'ECC, qui a rencontré le président Thisekedi.

La situation de l'Est était bien évidemment au coeur de ce rendez-vous. « Nous sommes troublés comme pasteur par la situation que vivent actuellement nos frères et soeurs à l'Est du pays, a déclaré le cardinal Ambongo. Nous n'arrivons pas à comprendre ce que ces gens ont fait pour mériter un traitement aussi indigne qui dure depuis trois décennies. »

Les deux églises ont présenté au chef de l'État leur projet de sortie de crise, baptisée « Pacte social pour la paix ». Un projet dévoilé le mois dernier et, selon elles, doit répondre à la nécessité de renforcer la cohésion nationale.

« Le président l'a reçu avec beaucoup d'attention et nous a encouragés », a confirmé à la sortie de l'entretien Monseigneur Donatien Nshole, le porte-parole de la CENCO. « Il faut créer un consensus national sur les défis qui pèsent sur le destin de notre pays », a conclu Eric Nsenga, représentant de l'ECC.