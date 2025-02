Afrique: Etude de faisabilité des carburants d'aviation durables - Le Sénégal sélectionné parmi dix Etats membres de l'OACI

Dakar — Le Sénégal a été sélectionné parmi dix Etats membres de l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI) pour une étude de faisabilité de la production de carburants d'aviation durables (SAF) en 2026, a-t-on appris lundi de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Pour préparer "les prochaines étapes de la production de carburants éligibles au Programme de compensation et de réduction des émissions de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA), notamment les SAF, un atelier régional pour sensibiliser toutes les parties prenantes, se tient, les 03 et 04 février, à la Direction générale de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), point focal CORSIA au Sénégal", indique un communiqué transmis à l'APS.

La même source souligne que »plusieurs entités, comme les ministères des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, de l'Environnement et de la Transition écologique, des Energies, du Pétrole et des Mines, ainsi que les compagnies aériennes nationales et les gestionnaires d'aéroports comme LAS (Limak-Aibd-Summa) et AIBD SA ou encore la société de manutention de carburants aviation (SMCADY) et la société de handling 2AS, participent à la rencontre en présentiel et en ligne".

Elle ajoute qu'une délégation venue du Togo, composée de représentants de l'Agence nationale de l'Aviation civile du Togo, de la Direction des hydrocarbures et du ministère de l'Environnement de ce pays, participe également aux travaux.

Selon le communiqué, "le Directeur général de l'ANACIM, Dr Diaga Basse, a rappelé qu'en 2019, l'aviation civile »représentait environ 2 % des émissions mondiales de CO2' »'.

"Ce pourcentage, a-t-il déclaré, devrait évoluer dans les années à venir avec l'augmentation du trafic aérien", tandis que "les SAF peuvent permettre une réduction significative jusqu'à 80% des émissions de CO2 sur leur cycle de vie complet, s'ils respectent les critères de durabilité, contrairement aux carburants fossiles traditionnels".

Ouvert lundi à Dakar, l'atelier qui prend fin mardi, se tient dans le cadre du Programme de renforcement des capacités pour l'atténuation des émissions de CO2 de l'aviation internationale en Afrique et dans les Caraïbes, financé par l'Union Européenne et mis en oeuvre par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA).