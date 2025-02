Afrique de l'Ouest: BRVM - Baisse généralisée des activités du marché au début du mois de février 2025.

Les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont toutes entamé le mois de février 2025 dans une atmosphère de baisse généralisée à l'issue de la séance de cotation de ce lundi 3 février 2025.

C'est ainsi que la valeur totale des transactions est passée de 770,560 millions FCFA à 271,648 millions FCFA ce lundi 3 février 2025.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle connait une baisse de 24,381 milliards à 10 222,048 milliards FCFA contre 10 246,429 milliards FCFA la veille.

Celle du marché des obligations est aussi en baisse de 9,633 milliards, passant de 10 543,501 milliards FCFA la veille à 10 533,868 milliards FCFA ce lundi 3 février 2025.

L'indice BRVM Composite a cédé 0,24% à 277,24 points contre 277,90 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 a baissé de 0,26% 139,61 points contre 139,98 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige enregistre une baisse 0,47% à 115,46 points contre 114,58 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 6,52% à 490 FCFA), Total Sénégal (plus 4,55% à 2 300 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 4,30% à 4 850 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (plus 2,59% à 5 950 FCFA) et Solibra Côte d'Ivoire (plus 2,22% à 13 800 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres BOA Niger (moins 4,14% à 2 200 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 3,51% à 550 FCFA), Total Côte d'Ivoire (moins 3,01% à 2 420 FCFA) SOGB Côte d'Ivoire (moins 2,56% à 4 375 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (moins 3,53% à 385 FCFA).