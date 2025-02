Cote d'Ivoire: Guinness World Records – Mylène Amon veut établir un nouveau record dans la catégorie de l'art

Paper artiste et portraitiste ivoirienne, Mylène Amon ambitionne de décrocher le nouveau Guinness World Records dans la catégorie de l’art. Objectif : réaliser 150 portraits en 120 heures. Initialement prévu du 5 au 10 février 2025 au Stade d’Ebimpé, en Côte d’Ivoire, l’événement se déroulera finalement au Stade de la BAE à Yopougon.

Selon nos confrères de presse Côte d’Ivoire.CI, ce changement de lieu répond aux préoccupations d’accessibilité exprimées par de nombreux internautes. Ainsi, Farelle Obrou, manager de Mylène Amon de souligner que cette initiative permettra d’offrir un cadre plus adapté.

Mylène Amon n’est pas une inconnue du monde artistique. Autodidacte, elle a plusieurs cordes à son arc notamment, créatrice de mode, maquilleuse cinématographique et première Paper artiste de Côte d’Ivoire.

A l’origine du Papy-Art, un concept qui vise à retranscrire des images, des toiles à thèmes et des portraits d’illusion d’optique, elle a su imposer un style unique, mélangeant minutie et créativité.

Aujourd’hui, elle veut marquer l’histoire en relevant un challenge jamais tenté auparavant. 150 portraits en cinq jours, cela signifie un rythme effréné, une concentration extrême et une gestion millimétrée du temps. « Il y a des phases de découpe qui me prennent six heures », a-t-elle déclaré lors de son entretien avec Brut.

À cet égard, le Guinness World Records accorde à la candidate la possibilité de faire des croquis de ses portraits, c’est-à-dire « faire les découpes du papier, retirer chaque ligne qui va me permettre de confectionner le portrait » a-t-elle confié à Brut. En effet, cela fait plus de deux mois qu’elle prépare ces 150 portraits d’illusion d’optique en papier découpé.

Mylène Amon/Page Facebook Mylène Amon, portraitiste ivoirienne

Faire ces portraits devant le public ivoirien revêt d’une importance particulière pour elle, car elle souhaite non seulement mettre en lumière son talent et son travail, mais aussi hisser haut le drapeau de son pays, la Côte d’Ivoire. Durant ce challenge, elle portera un casque dans lequel elle mettra sa playlist préférée pour plus de concentration, a-t-elle dit.

Parmi les 150 portraits réalisés, il y aura les cinq présidents de la Côte d’Ivoire. Selon elle, « les portraits ont été choisis en fonction de chaque domaine d’activité », c’est-à-dire des personnes inspirantes ayant impacté positivement la jeunesse ou le monde, des figures disparues trop tôt, ainsi que des personnalités influentes du cinéma. A noter que toutes les personnes représentées seront exclusivement ivoiriennes et figureront en hommage.

Plus qu’une performance, ce Guinness World Records possède aussi un volet social : « Ce qui me tient à cœur, c’est de soutenir la cause des enfants malades du cancer », écrit-elle sur son compte Instagram. En effet, tous les portraits réalisés pendant ce défi seront commercialisés, et 20 % des fonds récoltés seront reversés aux enfants malades du cancer, sous la supervision du Centre National d’Oncologie Médicale et de Radiothérapie Alassane Ouattara (CNRAO).

Le record actuel est de 100 heures pour 100 tableaux en peinture, ce qui est différent de ce qu’elle compte présenter. Ce record est détenu par Chancellor Ahaghotu, un nigérian vivant aux États-Unis, en Géorgie. Il faut préciser que si Mylène Amon parvient à atteindre son objectif, il ne s’agira pas d’un record battu, mais bien d’un tout nouveau record qui s’inscrira dans la catégorie de l’art du livre Guinness World Records.