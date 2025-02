Cote d'Ivoire: Fraternité Matin - Une trêve sociale de 2 ans avec plusieurs bonnes résolutions signées

Revalorisation de l'indice de rémunération, amélioration ou majoration des frais de mission à l'intérieur du pays, majoration de la prime de salissure, de responsabilité, de fonction, de logement, des prestations aux lunettes et montures, des frais funéraires sont, entre autres, les points essentiels de la convention unique de Fraternité Matin qui a fait l'objet du séminaire social organisé du 28 au 30 janvier 2025, à France Hôtel de Grand-Bassam.

A l'initiative du directeur général, Serge Abdel Nouho, ce séminaire qui a réuni en plus de la direction générale de Fraternité Matin et le Syndicat des travailleurs unis de Fraternité Matin (Syntu-Fratmat), a vu la participation active du ministère de tutelle (Communication), la Centrale syndicale Dignité et l'Intersyndicale du secteur des médias.

Après des échanges francs, de très belles résolutions à la hauteur de l'esprit qui a prévalu à l'ouverture des travaux ont été arrêtées.

Quoi de plus normal de voir se congratuler les parties prenantes après la signature du mémorandum qui a mis en point de mire une trêve sociale de 2 ans. C'est-à-dire, les travailleurs de Fraternité Matin ont pris l'engagement à ne pas recourir à des grèves ou conflits pendant une période de deux ans, à partir de la signature dudit accord (mémorandum).

Bien sûr, puisque la direction générale dans un esprit de recherche du bien-être des travailleurs s'est appropriée les importantes revendications tout en accordant du prix à l'esprit d'apaisement pour un climat de paix et de convivialité au sein de l'entreprise.

« Je suis un directeur général heureux. Je félicite le Syntu, la Centrale syndicale Dignité, l'Intersyndicale des médias, le ministère de la Communication et mes collaborateurs. Ce que nous venons de faire aujourd'hui va au-delà de nous-même. Parce que nous l'avons fait pour nous, pour nos employés, nos collaborateurs et tous ceux qui viendront après nous. C'est cela le plus important. Qu'est-ce qu'on a laissé quand on est passé à la Snpeci ? », s'est d'emblée félicité le directeur général qui avait à ses côtés son adjoint, Adama Koné.

Cette trêve est vitale pour l'entreprise, a souligné Serge Abdel Nouho. Pour qui, c'est maintenant que l'ensemble du personnel de l'entreprise qu'il dirige va se mettre au travail du moment où l'atmosphère est apaisée et la confiance rétablie entre la direction générale et les employés à travers le Syntu-Fratmat.

« Je veux dire haut et fort que Fraternité Matin est de retour. C'est vraiment important. Quand on est leader de la presse, on doit donner l'exemple dans tout ce qu'on fait. Que ce soit la qualité du travail, le comportement, l'image qu'on véhicule, etc. », a-t-il appuyé.

Pour y arriver, il dit compter sur ses collaborateurs et les travailleurs pour que pendant les deux ans de trêve, ensemble ils puissent créer de la richesse. « Je ne vois pas ce qui peut m'empêcher si j'ai les moyens de répondre rapidement à tous les points notés dans le mémorandum. Puisque cela va dans l'intérêt de nos collaborateurs avec lesquels nous vivons tous les jours. Pour lesquels nous connaissons les difficultés qu'ils ont et vivent », a aussi mentionné Serge Abdel Nouho.

Pour qui, désormais, la direction et les travailleurs regardent dans la même direction et vont arriver aux objectifs qu'ils ont voulu s'assigner. « Je vous exhorte à encourager vos collaborateurs afin d'atteindre nos objectifs », a-t-il lancé à l'endroit des responsables et chefs de service.

Amani Kouadio Faustin, secrétaire général du Syntu-Fratmat, satisfait, l'a exprimé. Il a remercié le directeur général pour la tenue de ce séminaire et l'aboutissement heureux des points essentiels mis sur la table de discussion.

Pour lui, cette signature du mémorandum avec la satisfaction des grands points qui tenaient à coeur aux travailleurs est à féliciter. Car cela apportera une amélioration dans les conditions de vie et de travail de tout travailleur de Fraternité Matin.

Les differents points de l'accord qui ont été signés pour certains, entrent en vigueur dès signature. Pour d'autres début 2026 et 2027.