Tunisie: Suite aux dernières précipitations - Les services de la Protection civile appellent à la vigilance

Les unités de la Protection civile ont multiplié les interventions au cours de ces dernières 24 heures suite aux crues observées, en particulier à Nabeul et à Zaghouan. Fort heureusement, aucune perte humaine n'est à déplorer.

Les services de la météo ont annoncé des pluies abondantes et une baisse notable des températures au Nord et au Centre du pays et bien d'autres zones, appelant les citoyens, par la même occasion, à la vigilance. Le pire a été évité récemment grâce à l'intervention des équipes de la Protection civile dans certaines zones touchées par des pluies torrentielles, en particulier au Nord du pays, à savoir les gouvernorats de Nabeul et de Bizerte.

Béni Khalled détient le record des précipitations

Selon le site officiel de l'Institut national de la météorologie, des quantités très élevées de pluies ont été enregistrées ces dernières 24 heures (la nuit du 1er au 2 février). À Nabeul, la délégation de Béni Khalled vient en tête avec 148mm. Les autres quantités élevées ont été enregistrées à Menzel Bouzelfa 98mm, Grombalia 88mm, Korbous 66mm, Takelsa 65mm. À Bizerte les plus fortes quantités de pluie ont été enregistrées à El-Aliaâ 56mm, Metline 48mm, Rafraf 45. La montée des eaux a causé des dégâts considérables avec des routes coupées, des maisons submergées.

En collaboration avec les commissions locales de gestion des catastrophes et la Garde nationale, les équipes de la Protection civile se sont mobilisées à cette occasion et ont pu intervenir à temps à Takelsa et Korbous et dans d'autres régions où des habitants ont été piégés par les crues. Plusieurs personnes ont été ainsi secourues par les équipes de la Protection civile qui ont réussi à les faire évacuer après s'être retrouvées bloquées dans leurs voitures. À Korba et dans d'autres régions où il a plu à verse, plusieurs véhicules garés sur les bords de la route ont été emportés par les eaux.

La Protection civile à l'oeuvre

Les équipes de la Protection Civile sont à pied d'oeuvre et multiplient les interventions avec l'appui des services municipaux et des unités sécuritaires. Leurs interventions se sont déroulées dans les règles puisqu'aucune perte humaine n'est à déplorer pour le moment. Leurs efforts se sont concentrés sur le pompage des eaux stagnantes dans les zones d'habitation les plus touchées par les pluies, et plus précisément à Grombalia, Bouargoub, Korbous et plusieurs délégations relevant du gouvernorat de Nabeul.

En dépit des recommandations de la Protection civile émises aux citoyens, appelant à la vigilance depuis le 16 janvier dernier, plusieurs conducteurs, en particulier au gouvernorat de Nabeul, n'ont pas suivi ces recommandations et ont été pris au piège des grandes quantités de pluie qui se sont abattues en quelques heures. Il a fallu l'intervention des équipes de la Protection civile avec le concours des autorités municipales et sécuritaires pour les secourir et dégager leurs véhicules.

Les équipes de la Protection civile ont dû aussi intervenir dans d'autres régions du pays qui ont enregistré de grandes quantités de pluie, à l'exemple des gouvernorats de Zaghouan, Gafsa, et Bizerte, selon le porte-parole de la Protection civile, Moez Triaâ, qui a appelé, encore une fois, la population à la vigilance.

Soulignons que ces pluies ont réjoui nos agriculteurs, puisque le taux de remplissage des barrages a déjà atteint les 32% au 30 janvier dernier. Toutefois, la vigilance doit être de mise pour les citoyens. La météo annonce d'autres fortes précipitations.