Afrique Centrale: Est de la RDC - Selon des ONG, l'Europe doit rompre l'accord avec Kigali sur l'exploitation des minerais

Un réseau d'ONG - Eurac (réseau Europe-Afrique centrale), qui regroupe une trentaine d'ONG européennes - dénonce l'attitude « complice » et « incohérente » de l'Union européenne vis-à-vis du Rwanda dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. L'Eurac pointe notamment du doigt un accord signé avec Kigali en 2024 sur l'exploitation de minerais.

Le réseau d'ONG Eurac, qui se compose d'une trentaine d'ONG européennes spécialisées dans les Grands Lacs, dont le Secours catholique et Terre Solidaire - estime que certaines politiques de l'Union européenne vis-à-vis du Rwanda ont alimenté l'escalade des tensions régionales et le conflit dans l'est de la RDC.

Deux en particulier : un protocole d'accord sur les minerais conclu en 2024, ainsi que la décision d'allouer à l'armée rwandaise 20 millions d'euros supplémentaires en fin d'année dernière, malgré les accusations de l'ONU sur un soutien rwandais au groupe armé M23.

« Ce financement supplémentaire était un signal alarmant et il a posé beaucoup de questions. Existe-t-il une traçabilité concrète de ce financement et peut-il être potentiellement détourné et utilisé pour soutenir le M23 ? Est-ce que l'Union européenne contribue malgré elle au conflit ? Et donc, ce sont des questions que la société civile se pose », explique Alina Garkova, directrice d'Eurac, au micro de Florence Morice.

« Le deuxième exemple a été la signature d'un protocole d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur le commerce des minerais. Et encore aujourd'hui, la société civile demande l'annulation de cet accord jusqu'à ce que toutes les forces armées soutenant le M23 soient retirées de la RDC afin de montrer que l'Union européenne ne tolère pas les actes d'agression contre l'intégrité territoriale dans le pays », conclut-elle.

En Europe, les critiques se multiplient pourtant vis-à-vis du Rwanda. Le 30 janvier dernier, plusieurs capitales européennes ont condamné le soutien de Kigali au M23. Le ministère français des Affaires étrangères a par exemple appelé les forces rwandaises à « quitter instamment » la RDC et le M23 à « se retirer immédiatement des territoires dont il a pris le contrôle ». Le Premier ministre belge a lui aussi condamné les exactions du Rwanda : « L'intégrité territoriale de la RDC doit être respectée », a déclaré Alexander De Croo le même jour.