Algérie: Rebiga insiste sur l'importance d'honorer les artisans de la glorieuse épopée de Novembre

Ouled Djellal — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a souligné, lundi à Ouled Djellal, "la nécessité d'honorer les artisans de la glorieuse épopée de Novembre".

Dans une allocution prononcée à l'occasion de la commémoration du 64ème anniversaire de la bataille d'Oued Dhiab à Kaf Nsour (Djebel Bouk'hil), dans la demeure du Moudjahid Djemoui Boudhina qui a pris part à cette bataille, dans la commune de Doucen, le ministre a affirmé que l'Algérie, tout en s'acheminant vers le progrès et la prospérité sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, mène une "bataille cruciale" sur la voie du développement national

Cela doit inspirer les jeunes algériens à "hisser le seuil de l'ambition pour réaliser les objectifs de construction et de renouveau et parachever avec confiance, conscience, volonté, savoir et travail, le processus de construction rêvé par nos valeureux martyrs".

L'Algérie d'aujourd'hui est "imprégnée de l'esprit de Novembre et de ses nobles valeurs, de la profondeur des principes et des significations contenus dans son éternelle Déclaration, ainsi que de la loyauté envers ceux qui ont emprunté les chemins de lumière, de vérité et de vertu", a-t-il ajouté.

Il a également déclaré que "l'Algérie, qui a mis en place, aujourd'hui, de solides passerelles avec les partenaires internationaux, est respectée par la communauté internationale pour ses positions fermes et ses initiatives judicieuses, et a son mot à dire dans les forums régionaux internationaux".

D'autre part, après avoir écouté un exposé présenté par le directeur des équipements publics, Hamza Salem, sur le projet de réalisation du nouveau siège de la direction des Moudjahidine d'Ouled Djellal, le ministre a souligné "l'importance de la prise en charge des symboles de la glorieuse Révolution, notamment les Moudjahidine", appelant à la mise en place de structures d'accueil pour rapprocher ces derniers des administrations et des différents secteurs.

Lors d'une visite du musée du Moudjahid et d'un projet de restauration du carré des Chouhada au chef-lieu de wilaya, M. Rebiga a indiqué qu'il était "nécessaire d'accorder toute l'attention voulue aux monuments commémorant les sacrifices des Martyrs", avant de poser la première pierre d'une polyclinique à la cité "Ennadjara" d'Ouled Djellal et d'honorer un certain nombre de Moudjahidine de la région.