Algérie: Boughali met en avant le rôle des compagnies de transport nationales dans la réalisation de l'intégration économique africaine

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a mis en avant, lundi à Alger, le rôle important des compagnies de transport nationales dans la réalisation des objectifs fixés en matière d'intégration économique africaine.

Boughali s'exprimait lors d'une audition de la Commission des transports, et des télécommunications de l'APN, en présence du Président directeur général (PDG) d'Air Algérie, Hamza Benhamouda, du directeur général de Tassili Airlines, Abdessamed Ourihane, et du Président directeur général (PDG) de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger (SGSIA), Mokhtar Said Mediouni.

Dans son allocution, M. Boughali a souligné la nécessité de mettre les réseaux de transport maritime, terrestre et aérien au diapason des objectifs fixés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à relier l'Algérie aux différentes capitales, notamment africaines, à même de réaliser l'intégration économique et la coopération continentale.

Il a évoqué, dans ce cadre, le programme tracé pour relier l'Algérie directement aux grandes capitales et villes africaines, ce qui renforcera la place du pays en tant que pôle continental en matière de transport.

Concernant Air Algérie, le président de l'APN a appelé à augmenter la rentabilité financière de la compagnie et à relever les défis actuels.

De son côté, M. Benhamouda a présenté un bilan des activités d'Air Algérie pour l'année 2024, ainsi qu'un aperçu sur les plans et projets futurs.

A ce propos, il a indiqué qu'Air Algérie a réussi, en 2024, à réaliser une croissance et un développement sur différents plans, avec une hausse de 0% du nombre de voyageurs transportés qui a dépassé 7,9 millions.

Air Algérie a, en outre, assuré 79.100 vols en 2024, soit une moyenne estimée entre 200 et 250 vols par jour vers 33 aéroports domestiques et 44 aéroports internationaux, selon le PDG d'Air Algérie.

Pour un environnement de travail idéal, M. Benhamouda a mis en avant "l'importance majeure accordée par Air Algérie à la révision de la convention collective avec les partenaires sociaux, et ce en vue d'assurer un cadre de travail agréable et propice à l'innovation et à la créativité".

Mediouni a, quant à lui, souligné l'importance des efforts consentis en vue d'améliorer les services fournis aux clients, rappelant les préparatifs en cours afin de lancer le Duty free à l'aéroport d'Alger, au mois de mars prochain.