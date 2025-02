Algérie: Signature d'un accord de coopération entre le Centre universitaire de Nâama et l'Université de Carthage

Naama — Le Centre universitaire Salhi-Ahmed de Nâama a signé, lundi, un accord de coopération avec l'Université de Carthage (Tunisie), visant à renforcer la collaboration dans les domaines de l'enseignement et de la recherche, a-t-on appris auprès de cet établissement d'enseignement supérieur.

L'accord a été signé par le recteur du Centre universitaire Salhi-Ahmed de Nâama, le professeur Safi Habib, et la présidente de l'Université de Carthage, la professeure Nadia Mazougui. La cérémonie de signature s'est déroulée à la salle de conférences "Fari Bouanani Djamal El Hak" du Centre.

Cet accord a pour objectif de favoriser la coopération entre les deux parties, de coordonner leurs efforts et d'unir leurs actions pour promouvoir et développer la recherche scientifique et la coopération pédagogique dans diverses disciplines, ainsi que d'échanger des publications et des documents scientifiques entre les membres des corps professoraux des deux institutions.

De plus, dans le cadre de cet accord, la coopération sera renforcée dans le domaine de l'échange des doctorants, de la codirection de leurs thèses, ainsi que de l'échange des membres des corps professoraux et de la recherche, en plus de l'organisation de sessions de formation, de colloques et de séminaires.

Le recteur du Centre universitaire de Naâma a souligné que la signature de cet accord permettra de renforcer les échanges scientifiques, académiques et culturels entre les établissements universitaires algériens et tunisiens.

Pour sa part, la présidente de l'Université de Carthage a souligné l'importance de la signature de cet accord, qui ouvrira de vastes perspectives de coopération entre les cadres, les compétences scientifiques, les enseignants et les étudiants des deux établissements universitaires, et son rôle dans la promotion et le développement de la recherche scientifique dans divers domaines du savoir.