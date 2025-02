Algérie: Cyclisme / Tour du pays 2025 - 'Toutes les conditions sont réunies pour la réussite de la 25e édition'

Alger — Le président de la Fédération algérienne de cyclisme, Kheireddine Barbari, a assuré lundi à Alger que toutes les conditions sont réunies pour la réussite de la 25e édition du Tour d'Algérie cycliste (TAC 2025), prévue en dix étapes du 9 au 18 février, à travers 13 villes de l'Est et du grand Sud du pays sur un parcours total de 1404 kilomètres.

"La caravane, composée de 17 équipes, représentant 12 pays, traversera cette année 13 villes de l'Est et du Sud du pays, avec un départ historique de Tunisie à travers l'organisation du Grand Prix de Sakiet Sidi Youcef le 8 février, une date historique pour nos deux pays.

Cette édition enregistrera également la participation symbolique de la sélection du Sahara occidental, invitée d'honneur du TAC 2025", a déclaré Barbari au Forum de l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA), tenu à la salle de conférences du stade 5 Juillet (Alger).

"Toutes les conditions sont réunies pour la réussite d'un grand Tour d'Algérie 2025, avec un parcours technique composé d'étapes plates promises aux sprinters et d'autres montagneuses, qui offriront une lutte acharnée pour le maillot jaune", a assuré Barbari, selon lequel "la concurrence sera probablement très rude" cette année, en présence d'équipes de qualité représentant trois continents (Afrique, Asie et Europe).

Et d'ajouter : "Le TAC aura également des portées économiques, touristiques et culturelles, car à travers lui, nous avons l'ambition d'apporter un plus aux participants et aux fans de la petite reine. Pour la promotion du tourisme et la destination Algérie, nous avons opté cette année pour d'autres paysages envoutants à couper le souffle de notre grand Sud, ainsi que l'organisation de plusieurs activités culturelles (quiz, concours, ateliers) autour du village du Tour aux départs et arrivées de chaque étape".

Pour cette 25e édition du TAC, les organisateurs ont retenu 17 équipes composées de six coureurs chacune (102 coureurs au total), dont six algériennes, à savoir, Madar Procycling Team, Majd El Guerara, MC Alger, IRBEK El Kantra, ainsi que les sélections nationales Elite et Développement.

Les 11 équipes étrangères sont : les sélections nationales tunisienne, mauricienne, érythréenne et égyptienne auxquelles s'ajoutent la Team Flanders de Belgique, la Team Technipes Inemilia Romania d'Italie, l'Universe Cycling Team des Pays-Bas, la CLN Cycling de Suisse, la Team Stork d'Allemagne, l'ASC Monsters d'Indonésie et Glory Mentech de Chine.

"Nous avons invité des équipes de qualité pour hausser le niveau et offrir ainsi le meilleur spectacle possible, et surtout, permettre à nos athlètes de se frotter à des adversaires d'envergure, ce qui leur permettra de gagner en expérience et de mieux s'aguerrir", a expliqué le président de la FAC.

Interrogé sur l'objectif des représentants algériens dans cette compétition, Barbari a expliqué qu'il consistera à "récolter un maximum de points dans la perspective d'améliorer leur ranking mondial pour la qualification au Mondial 2025, prévu pour la première fois sur le continent africain au Rwanda".

Sur un parcours total de 1404 km, les dix étapes du TAC 2025 traverseront essentiellement des villes de l'Est et du Grand sud du pays : Guelma, Constantine, Sétif, Batna, Biskra, Boussaâda, Djelfa, Laghouat, Ghardaïa et Ouargla.

Après une première étape entre Guelma et Constantine, le peloton mettra le cap sur Sétif pour la 2e étape, puis Batna pour la 3e étape, avant d'entamer la descente vers le Grand sud à travers les hauts plateaux en passant par Biskra (4e étape), Boussaâda (5e), Djelfa (6e), Laghouat (7e), Ghardaïa (8e) et finalement Ouargla pour les deux dernières étapes.

En marge du TAC 2025, les organisateurs ont également programmé trois Grands Prix : le Grand Prix de Sakiet Sidi Youcef en Tunisie (samedi 8 évrier), qui coïncidera avec la commémoration des massacres perpétrés par l'armée coloniale le 8 février 1958 dans cette même ville, le Grand Prix de la Sonatrach à Hassi Messaoud (jeudi 20 février), en célébration de la proclamation de la nationalisation des hydrocarbures le 24 février 1971, et le Grand Prix d'Alger "Djamel Boukercha" (samedi 22 février), en l'honneur à l'ancien journaliste sportif de la radio nationale "Chaine 3", décédé en 2023.

Inscrits au calendrier de l'Africa Tour de l'Union cycliste internationale (UCI), le Tour d'Algérie et les trois Grands Prix sont régis par les règlements de la FAC et ceux de l'UCI. Ils sont placés sous le contrôle d'un collège de commissaires de course, présidé par le Belge Patrick Demunter.

La précédente édition du Tour d'Algérie cycliste, disputée en 2024 dans l'Ouest du pays, avait été remportée par l'Algérien Nassim Saïdi, de la formation "Madar Pro Team".