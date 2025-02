Algérie: Tassili Airlines - Un programme spécial Hadj 2025

Alger — Tassili Airlines compte lancer, pour la première fois de son histoire, un programme spécial hadj 1446/2025, indique, lundi, le directeur général de cette compagnie aérienne, Abdessamed Ourihane.

Ourihane s'exprimait devant la Commission des transports et des télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN), en présence du président de l'Assemblée, M. Brahim Boughali, du Président directeur général d'Air Algérie, Hamza Benhamouda, et du PDG de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger (SGSIA), Mokhtar Said Mediouni.

"Pour la première de son histoire, Tassili Airlines mettra en place un programme de vols pour le hadj, avec des vols directs à destination des Lieux saints", a fait savoir M. Ourihane, ajoutant que "cette démarche témoigne de notre capacité à s'adapter aux besoins nationaux pour assurer davantage de services aux hadjis algériens, tout en maintenant les normes de qualité et de ponctualité".

Cet effort, poursuit-il, fait suite au programme "réussi" de la Omra 2024, en collaboration avec les agences de voyage.

Evoquant le bilan de l'année écoulée, le DG a rappelé, particulièrement, le renforcement des vols domestiques avec l'ajout de la ligne Alger-Ain Salah-Tamanrasset à raison de deux (2) vols par semaine, ainsi que la ligne Alger-Béchar-Alger (2 vols/semaine), faisant part du lancement de la ligne Tindouf-Alger (chaque dimanche), en vue de contribuer au développement économique et à la promotion du tourisme en Algérie.

Outre les vols intérieurs, la compagnie a élargi son offre en augmentant le nombre de sièges disponibles sur ses lignes internationales, proposant ainsi des vols réguliers vers Strasbourg, Nantes et Paris, afin de répondre aux besoins de la communauté algérienne établie à l'étranger.

Le DG a également salué la collaboration étroite avec les différents acteurs du secteur de l'aviation civile nationale, relevant à cet égard l'importance du protocole de coopération récemment conclu avec Air Algérie, avec laquelle "nous avons une relation complémentaire visant à améliorer les services aériens et à renforcer la connectivité aérienne au niveau national et international", a-t-il dit.

Et d'ajouter que Tassili Airlines, filiale du groupe Sonatrach, n'est pas "qu'un simple transporteur aérien, mais plutôt un acteur fiable de la chaîne de production nationale, notamment dans le secteur des hydrocarbures", a-t-il soutenu, rappelant, à ce propos, que "Tassili Airlines assure le transport des cadres et des travailleurs vers les sites de production". Le même responsable a affirmé "le plein engagement de sa compagnie à poursuivre les efforts pour promouvoir les services, renforcer le réseau de vols et contribuer au développement socioéconomique du pays".