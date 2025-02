Sénégal: Approvisionnement en eau potable en milieu rural - Ousmane Sonko lance la phase II du projet à Fass Touré

Le gouvernement du Sénégal a procédé hier, lundi, au lancement officiel de la phase II du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Cette cérémonie, tenue à Fass Touré dans la région de Louga, a été marquée par une mobilisation exceptionnelle des populations et la présence de plusieurs personnalités de haut rang, dont des représentants du gouvernement, des autorités locales et des partenaires techniques et financiers.

Prenant la parole, Ousmane Sonko, le Premier Ministre du Sénégal, a rappelé l'importance stratégique de ce projet pour l'amélioration des conditions de vie en milieu rural. « Ce projet s'inscrit dans une dynamique globale visant à renforcer l'accès à l'eau potable de manière équitable entre les zones urbaines et rurales », a-t-il souligné.

Dotée d'un budget de près de 100 millions de dollars, soit plus de 60 milliards de FCFA, cette deuxième phase du projet prévoit la construction de 85 forages, dont 35 nouveaux et 50 renouvellements ; 89 châteaux d'eau dont 35 nouveaux et 54 renouvellements ; 05 unités de potabilisation et de traitement d'eau de surface ;1 450 km de réseaux de distribution ; 85 équipements d'exhaure complets; 5250 compteurs de renouvellement ; 18 200 branchements particuliers ; 300 bornes fontaines ; 85 abreuvoirs et 70 potences ; 235 unités de chloration. « Ce projet va impacter positivement la vie de plus de deux millions de personnes vivant dans plusieurs zones rurales du pays, sauf la région de Dakar », a affirmé le Premier Ministre

Le gouvernement s'est engagé dans une approche durable et structurée pour assurer un approvisionnement optimal en eau potable sur tout le territoire national. « Depuis le début du mandat, plusieurs initiatives ont été lancées, dont les autoroutes de l'eau, qui permettent des transferts d'eau depuis des sources de grande disponibilité vers celles en déficit », a expliqué Ousmane Sonko. Parmi ces initiatives, on compte notamment : Le Grand Transfert du Lac de Guiers vers le triangle Dakar-Mbour-Thiès ; le transfert du Lac de Guiers vers le Ferlo ; les transferts interbassins reliant le fleuve Gambie (Sambangalou), la Koulountou et Bakel au bassin arachidier ; les transferts d'eaux souterraines de l'axe Malem Hoddar-Sadio.

Le Chef du gouvernement a également souligné la nécessité d'une meilleure gouvernance du secteur de l'eau en milieu rural. « Avec plus de 2 000 systèmes d'alimentation en eau dans le pays, dont 26 % sous délégation privée, 7 % sous gérance et 67 % sous gestion des ASUFOR, il est nécessaire de repenser la stratégie de gouvernance pour garantir un service de qualité », a-t-il déclaré. Une évaluation indépendante et inclusive sera ainsi lancée pour réajuster les délégations de service public et poser les bases d'une gestion plus juste et efficace.

Le Premier Ministre a tenu à remercier les partenaires impliqués dans la réalisation du projet, notamment la République populaire de Chine, Eximbank Chine et l'entreprise CGCOC. « Nous saluons la coopération exemplaire entre nos deux nations, qui permet aujourd'hui la mise en oeuvre de ce projet d'envergure », a-t-il affirmé.

Il a également adressé ses félicitations aux services du Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en particulier l'Office des Forages Ruraux (OFOR), pour leur engagement dans la gestion de l'eau en milieu rural.

En guise de conclusion, le Premier Ministre Ousmane Sonko a annoncé des retombées directes pour les populations de Fass Touré. « Très prochainement, nous allons procéder au renouvellement du forage, à la construction d'un nouveau château d'eau de 250 m3, à la pose de 15 km de réseaux, à l'installation de 10 bornes fontaines, ainsi qu'au raccordement de 100 branchements sociaux, pour un coût total de 450 millions FCFA », a-t-il détaillé.

Ce programme permettra ainsi d'approvisionner 20 villages environnants et d'améliorer significativement l'accès à l'eau potable pour plus de 2 000 habitants supplémentaires. Le rendez-vous est donc pris pour février 2027, afin de célébrer la réalisation de cette ambitieuse entreprise qui, selon les autorités, marque un pas important vers un Sénégal « où tous les citoyens bénéficieront du même accès à l'eau potable, qu'ils vivent en ville ou en milieu rural", a conclu Ousmane Sonko.