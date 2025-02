Burkina Faso: Archidiocèse de Bobo-Dioulasso - Mgr Laurent Birfuoré Dabiré prend canoniquement possession du siège métropolitain

Le nouvel archevêque métropolitain de Bobo-Dioulasso, Monseigneur Laurent Birfuoré Dabiré, a pris possession de son siège, dimanche 2 février 2025, au cours d'une messe d'actions de grâce à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes. Il devient ainsi le 4e évêque et 3e archevêque de la province écclésiastique de Bobo-Dioulasso.

Nommé par le Pape François, le 18 décembre dernier, Mgr Laurent Birfuoré Dabiré a canoniquement pris possession de son siège à Bobo-Dioulasso. Il a été installé par le Cardinal Philippe Ouédraogo, dimanche 2 février 2025 lors d'une messe d'actions de grâce à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso. Une foule de fidèles et de personnalités sont venues participer à cet acte important pour l'Eglise catholique.

Mgr Laurent Birfuoré Dabiré succède ainsi à Mgr Paul Ouédraogo, qui a renoncé à ses charges après 14 ans de service. Aussitôt installé, le nouveau pasteur a célébré sa première messe en tant qu'archevêque métropolitain de Bobo-Dioulasso. La prise de possession canonique d'un diocèse par un évêque, à l'entendre, est aussi une présentation de l'évêque à son peuple, qui le présente à son tour à Dieu.

« Aujourd'hui, moi, Laurent Birfuoré Dabiré, je compte sur la grâce de Dieu et sur votre bienveillance pour être présenté au Seigneur, purifié, fortifié et consacré à la mission », a-t-il lancé aux fidèles catholiques. Le nouvel évêque métropolitain de Bobo-Dioulasso a ainsi partagé sa vision pastorale qui est le désir de voir une famille diocésaine unie et laborieuse, et de poursuivre le travail pastoral de ses prédécesseurs.

« Nous aurons une attention particulière pour le dialogue avec les autres croyants et les autorités coutumières, pour la conservation et la transmission de nos valeurs authentiques, ainsi que pour la promotion de la solidarité dans la lutte pour le développement, la construction d'une société de justice et de paix », a-t-il précisé. Pour lui, sa devise personnelle, « Que ta volonté soit faite », n'est pas seulement un acte de soumission, mais aussi un appel à l'unité dans la recherche de la volonté divine, un appel à éviter les divisions créées par les volontés humaines et à se concentrer sur ce qui rapproche et unit.

La devise de Mgr Dabiré reflète ainsi son désir de gouverner dans la solidarité, l'écoute et le discernement collectif. « Mon rôle n'est pas de commander, mais de chercher, avec vous, ce que Dieu veut pour cette communauté », a-t-il ajouté, en invitant les fidèles à se retrouver dans la même direction spirituelle pour accomplir la volonté divine au service du bien commun.

La cérémonie a été marquée par la présence significative d'invités officiels, notamment des présidents d'institution et une délégation du gouvernement conduite par le directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Martha Céleste Anderson D. Médah. Ce dernier, représentant le président du Faso à l'événement, a félicité le nouveau pasteur métropolitain de Bobo-Dioulasso pour sa nomination. Il a également souligné la force symbolique de cette célébration dans un contexte où le pays traverse des épreuves majeures. Selon lui, l'unité et la cohésion sont des valeurs primordiales pour surmonter les défis actuels.

« Nous devons rester soudés et unis pour vaincre les forces du mal. C'est cette communion qui nous permet de dire que nous sommes tous frères, unis pour un même objectif », a-t-il insisté. Quant à Mgr Paul Ouédraogo, désormais retraité, il a félicité son successeur pour sa nomination à la tête de l'archidiocèse de Bobo-Dioulasso. Tout en remerciant la famille diocésaine pour le temps passé ensemble, il les a invités à ne pas céder à la tentation et à accompagner le nouvel archevêque dans l'accomplissement de sa mission.

« Dans la succession apostolique, on ne remplace pas, on succède. Avec beaucoup d'espérance, je transmets le témoin et je vous fais confiance. Je fais confiance à cette famille diocésaine avec qui j'ai cheminé pendant 14 ans et je vous dis, n'ayez pas peur. Je suis heureux que votre confiance en lui soit manifestée dans votre devise : Que ta volonté soit faite », a-t-il ajouté.