Burkina Faso: Lutte contre les produits prohibés - 13 tonnes de poisson avarié saisies

Le directeur général des services vétérinaires, le lieutenant-vétérinaire, Aboubacar Nacro, a supervisé, ce vendredi 31 janvier 2025, une opération de destruction d'une importante quantité de poisson impropre à la consommation, sur le site de Yimdi, à Ouagadougou.

Cette saisie d'environ treize (13) tonnes de poisson avarié a été rendue possible grâce à l'engagement et à la vigilance accrue des services de contrôle. Le lieutenant-vétérinaire, Aboubacar Nacro, a expliqué que ces opérations de contrôles intensifs, entamées depuis le mois de décembre 2024 et qui se poursuivront tout au long de l'année 2025, s'inscrivent dans le cadre de la préservation de la santé des populations.

L'objectif final étant d'empêcher que ces produits avariés et dangereux pour la santé humaine se retrouvent dans l'assiette du consommateur. Grâce à la vision du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, qui a instruit d'évaluer les possibilités de transformation de ces produits après leur destruction, une innovation majeure a été opérée.

En effet, ces produits, une fois saisis et détruits, seront désormais utilisés pour la fabrication d'engrais organiques, utilisables dans la production agricole. Le directeur général des services vétérinaires a salué l'effort et l'engagement des services de contrôle, tout en les invitant à plus de vigilance. Le lieutenant-vétérinaire, Aboubacar Nacro, a également appelé les populations à dénoncer tout cas suspect d'importation de produits d'origine animale.