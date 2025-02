Nigeria: La fintech nigériane Accrue lève 1,58 million de dollars pour développer les paiements transfrontaliers

La fintech nigériane Accrue a obtenu un financement d'amorçage de 1,58 million de dollars pour développer son infrastructure de paiement transfrontalier.

Le tour de table a été mené par Lattice Fund, avec la participation de Kraynos Capital, Distributed Capital, Lava et Maven 11.

Avec 200 000 utilisateurs au Nigeria, au Ghana, au Kenya, en Afrique du Sud et dans quatre autres pays africains, Accrue vise à améliorer son offre de produits.

La fintech nigériane Accrue a obtenu un financement d'amorçage de 1,58 million de dollars pour développer son infrastructure de paiement transfrontalier et agrandir son équipe. Le tour de table a été mené par Lattice Fund, avec la participation de Kraynos Capital, Distributed Capital, Lava et Maven 11.

Fondée en 2021 par Zino Asamaige, Adesuwa Omoruyi et Clinton Mbah, anciens employés d'Helicarrier, Accrue s'est d'abord concentrée sur les investissements en crypto-monnaie avant de pivoter vers les transferts d'argent. La startup s'appuie sur un modèle de réseau d'agents, similaire à M-Pesa et Moniepoint, pour permettre des transactions plus rapides et plus fiables.

Avec 200 000 utilisateurs à travers le Nigéria, le Ghana, le Kenya, l'Afrique du Sud et quatre autres pays africains, Accrue vise à améliorer son offre de produits et à remédier aux inefficacités financières dans l'écosystème de paiement fragmenté de l'Afrique.

Points clés à retenir

Le modèle d'Accrue, basé sur des agents, offre une alternative plus rapide aux canaux traditionnels de transfert de fonds, en s'attaquant aux frais élevés et à la lenteur des transactions sur le marché africain des transferts de fonds, qui représente 100 milliards de dollars. L'espace des paiements transfrontaliers est en pleine effervescence, avec des fintechs comme Flutterwave, Chipper Cash et MFS Africa qui se disputent les parts de marché.

L'approche d'Accrue, axée sur le réseau, pourrait lui permettre de se différencier dans les couloirs à fort volume, en particulier le commerce intra-africain et les envois de fonds numériques. Avec des capitaux frais, Accrue prévoit d'intensifier ses opérations, d'étendre son infrastructure et d'affiner ses solutions de paiement, se positionnant ainsi comme un acteur clé dans le paysage évolutif de la fintech en Afrique.