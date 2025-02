Tunisie: Journée culinaire autour des trois produits de terroir phares kairouanais - « A la découverte des saveurs du terroir kairounais »

La rose de Kairouan, l'huile d'olive Oueslati et la figue de barbarie d'El Ala ont été mis sous les projecteurs à l'occasion d'une journée gastronomique médiatisée qui s'est tenue le 31 janvier 2025 à Kairouan. Des chefs de renommée originaires de la région ont assuré des animations culinaires autour des trois délices kairouanaises, des chercheuses ont exposé les spécificités organoleptiques des produits phares et des producteurs ont présenté leurs nouvelles gammes agroalimentaire et cosmétique autour des trois produits de terroir. Cet événement fait partie des activités de marketing territorial et de promotion touristique menées depuis 2022 à Kairouan dans le cadre de la Stratégie tunisienne de valorisation et de promotion des produits de terroir, qui reçoit l'appui du projet PAMPAT (ONUDI/SECO).

Le gouvernorat de Kairouan s'est toujours distingué par sa richesse patrimoniale et ses produits du terroir ancestraux faisant de cette région une destination de choix pour les amateurs de saveurs authentiques. L'huile d'olive Oueslati, la rose de Kairouan et la figue de barbarie d'El Ala sont les produits de terroir phares par excellence. Depuis quelques années un partenariat public-privé a été mis en place au niveau local pour mettre sous les projecteurs ses trois produits qui font la fierté de toute la région et pour promouvoir le tourisme gastronomique.

Dans ce contexte, une journée gastronomique avec des Chefs de renommée a été organisée le vendredi 31 janvier 2025 en partenariat avec la maison d'hôtes « Paul Klee » à Kairouan sous le thème : « A la découverte des saveurs du terroir kairounais ». L'objectif de cette journée, dédiée aux professionnels de la gastronomie et de la pâtisserie, était de mettre en avant les produits du terroir phares de Kairouan en les intégrant dans différentes recettes. Cette journée a vu la présence de plus de 50 participants, dont des restaurants touristiques et des maisons d'hôtes et des gîtes ainsi qu'un grand nombre de professionnels de la gastronomie et de la pâtisserie. Plusieurs chaînes de radio et de télévision étaient également présentes. La société civile impliquée dans la valorisation des produits du terroir et le tourisme alternatif a également pris part à cet événement

Pendant l'événement, les chefs ont animé des démonstrations culinaires au cours desquelles plusieurs plats ont été préparés avec l'huile d'olive Oueslati, la rose de Kairouan et la figue de barbarie d'El Ala. « Remarquez bien que les produits locaux que nous avons utilisés ont nettement rehaussé les plats que nous venons de concocter et leur ont donné une saveur spécifique » précise le Chef Raouf Belhadj « Les spécificités organoleptiques et la typicité de nos produits, ainsi que les savoir-faire ancestraux font de ces produits un allié de réussite dans la cuisine » ajoute-t-il.