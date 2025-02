Tunisie: Le ministre des AE attendu à Abu Dhabi pour une visite de travail

Tunis — Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti effectue une visite de travail aux Émirats Arabes Unis, les 4 et 5 février 2025, à l'invitation du Cheikh Abdallah ben Zayed al-Nahyane, vice-premier ministre et ministre émirati des Affaires étrangères.

Nafti tiendra, à cette occasion, une série d'entretiens bilatéraux avec des hauts responsables de l'État des Émirats Arabes Unis.

Les moyens de renforcer les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays et d'intensifier les concertations sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun seront à l'examen.

Ci-dessous un aperçu sur l'histoire des liens diplomatiques et de coopération entre les deux pays :

Les relations politiques

Les relations diplomatiques tuniso-émiraties ont été établies le 14 juin 1972, lorsque le premier ambassadeur de la République tunisienne a présenté ses lettres de créance à l'État des Émirats Arabes Unis.

L'échange de visites de haut niveau ont contribué à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Parmi ces visites marquantes, figure celle du président émirati feu Cheikh Zayed ben Sultan Al Nahyane, effectuée en Tunisie en 1974.

Le président de la République, Kaïs Saïed, avait effectué, le 14 mai 2022, une visite à Abu Dhabi, pour présenter ses condoléances suite au décès du président émirati Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane.

L'ancienne Cheffe du gouvernement, Najla Bouden, avait conduit une délégation ministérielle de haut niveau, en février 2023, à Dubaï, pour prendre part au sommet mondial des gouvernements.

Le cadre juridique régissant la coopération

Les relations de coopération tuniso-émiraties sont régies par 43 documents juridiques, portant sur les domaines de la défense, de la Justice, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la jeunesse, du sport, de la culture, de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'agriculture, des médias, de l'environnement, du transport aérien, de la coopération financière et de l'investissement.

La commission mixte, la commission du suivi et le Conseil commun des hommes d'affaires sont les principaux mécanismes de coopération entre les deux pays.

Coopération économique, financière et technique

Les Emirats Arabes Unis représentent le deuxième partenaire commercial de la Tunisie parmi les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe.

Il s'agit, de surcroît, du premier client de la Tunisie sur le plan des exportations destinées au Golfe.

Durant les onze premiers mois de l'année 2024, la valeur des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint près de 600 millions de dinars tunisiens.

Pour les investissements, le nombre d'entreprises émiraties établies à Tunis ou à capital mixte s'élève à 42, créant, ainsi, 14 054 emplois dans les domaines de l'hôtellerie, de l'agriculture, de l'énergie, de l'industrie et des services.

Le Consortium "TeCom-DIG", relevant de Dubaï holding, a participé au capital de Tunisie Telecom par le biais d'un investissement de plus de 3 milliards de dinars.

Le Groupe "Bukhatir" Holding a annoncé, en mars 2022, la reprise de son projet "La Ville Sportive de Tunis", qui représente un investissement de près de 5 milliards de dollars.

L'entreprise émiratie "Amea Power" a remporté l'appel d'offres relatif à la construction d'une station de production d'électricité à partir de l'énergie solaire au gouvernorat de Kairouan. Le tout pour un investissement de près de 100 millions de dollars.

Depuis 1970, le Fonds d'Abu Dhabi pour le Développement a signé, avec la Tunisie, 11 accords de prêts et de dons dont le montant total atteint 610,5 millions de dirhams émiratis près de 187,6 millions de dinars tunisiens.

Le Fonds a contribué à financer, depuis les années 80, plusieurs projets agricoles et de développement en Tunisie, notamment le projet de l'aménagement de la zone d'irrigation d'Oued Ermal, gouvernorat de Sousse, le projet de construction de 20 barrages collinaires, ainsi que le projet du barrage d'Oued Sarrat et l'irrigation des plaines de Ouled Boughanem et de Mahjouba, gouvernorat du Kef.

Les Emirats arabes unis demeurent une destination privilégiée pour les coopérants tunisiens.

En effet, leur nombre s'élève actuellement à 2147, dont la majorité travaille dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement, du sport, de la santé, de l'administration et du Tourisme.

