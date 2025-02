Un plaidoyer pour intégrer les femmes noires dans les institutions culturelles et académiques a été fait lors du lancement de la programmation 2025 du Musée des civilisations Noires (MCN), samedi dernier.

Les oeuvres des femmes ont été marginalisées voire ignorées. C'est le cas de Awa Séni Camara artiste potière dont les productions sont méconnues du grand public. Cette native de Bignona malgré le rayonnement de ses oeuvres à l'étranger notamment en Europe et aux USA. Elle tient un petit commerce au marché de sa ville natale Bignona où elle vend des légumes.

Le Musée des Civilisations Noires (MCN) a inauguré sa programmation annuelle 2025 avec un événement consacré aux femmes noires, figure centrale de l'histoire et de la culture africaine. Cette première édition a été marquée par la projection du film Awa Seni Camara de la réalisatrice Fatou Kandé Senghor, suivie d'un panel réunissant des experts du monde de l'art et du patrimoine.

Le directeur général du MCN, Mohamed Abdallah LY, a souligné dans son allocution d'ouverture que cette initiative vise à inscrire la question de la femme au coeur du débat sociétal et artistique. Deux grands axes structurent cette programmation : l'inclusivité et la décolonisation.

L'inclusivité, en interrogeant la place des femmes dans les sphères culturelles, académiques et politiques,

La décolonisation des institutions muséales, en revisitant les représentations héritées des récits coloniaux et en valorisant les voix féminines africaines.

La soirée d'ouverture a mis en lumière l'artiste potière Awa Seni Camara, figure incontournable de la céramique africaine. Originaire de Bignona, en Casamance, son oeuvre, bien que mondialement reconnue et exposée dans de prestigieux musées, reste méconnue au Sénégal.

Le documentaire de Fatou Kandé Senghor, projeté pour l'occasion, retrace le parcours atypique de cette artiste, entre transmission d'un savoir ancestral et affirmation d'une identité artistique unique. L'oeuvre d'Awa Séni Camara questionne également la reconnaissance des femmes dans le monde de l'art et la manière dont elles naviguent entre succès international et conditions de vie précaires.

À l'issue de la projection, un panel composé de spécialistes et d'acteurs culturels a débattu des enjeux soulevés par l'oeuvre et la trajectoire de Séni Camara. Massamba Mbaye, universitaire et spécialiste de la céramique, Moustapha Sall, archéologue et professeur, Awa Cheikh Diouf, conservatrice au Musée de la Femme, et Wagan Ndiaye, artiste plasticien, ont été les principaux intervenants. Les échanges autour de la transmission et de la reconnaissance des artistes féminines ont été très interessants.

Le débat a mis en lumière plusieurs problématiques essentielles dont la transmission des savoirs : l'artiste potière Awa Séni Camara a exprimé son inquiétude quant à la préservation de son art en déclarant : « Quand je mourrai, mon savoir partira avec moi. » Cette affirmation a soulèvé des interrogations sur la pérennisation des traditions artisanales africaines.

Les paradoxes de la reconnaissance artistique : Si les oeuvres de Awa Séni Camara atteignent des prix élevés sur le marché international, l'artiste continue de vivre humblement, illustrant un contraste frappant entre notoriété et conditions de vie des créateurs africains.

Enfin le rôle des femmes dans l'art africain. Les intervenants ont souligné la nécessité d'intégrer davantage ces figures féminines dans les institutions culturelles et académiques, tout en travaillant à déconstruire les représentations stéréotypées.

Au-delà du cas de Séni Camara, le MCN a annoncé que cette programmation 2025 s'inscrira dans une perspective panafricaine, en mettant en avant des artistes féminines d'Afrique du Sud, de Tanzanie, de Côte d'Ivoire, du Bénin et du Sénégal. Expositions, performances et conférences rythmeront cette année dédiée aux femmes noires. Un premier pas vers une revalorisation des figures féminines africaines.

Avec cet événement inaugural, le Musée des Civilisations Noires amorce une réflexion approfondie sur la place des femmes noires dans les arts et les institutions culturelles. Ce cycle aspire d'offrir un nouvel espace de visibilité à ces artistes souvent marginalisées et d'interroger les dynamiques de transmission et de reconnaissance de leurs oeuvres a révélé le DG, Mohamed Abadalah Ly.

L'initiative du MCN s'inscrit ainsi dans une démarche de revalorisation du rôle central des femmes africaines dans la construction et la transmission des savoirs, tout en proposant une lecture renouvelée de leur contribution à l'histoire de l'art