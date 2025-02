Tunisie: Cinéma - Juliette Binoche, présidente du jury du 78e festival de Cannes

Quarante ans après sa première apparition sur la Croisette, Juliette Binoche, icône du cinéma français et international, présidera le jury du 78e Festival de Cannes qui se tiendra du 13 au 24 mai.

La célèbre actrice française, au talent authentique et intense, a su conquérir le public et la critique grâce une multitude de rôles dans plus de 70 films. Elle a travaillé sous la direction des plus grands noms du cinéma mondial, tels Jean-Luc Godard Michael Haneke (Autriche), David Cronenberg ou Abel Ferrara (États-Unis), Olivier Assayas, Leos Carax ou Claire Denis (France), Naomi Kawase ou Hirokazu Kore-eda (Japon), Krzysztof Kieślowski (Pologne), Hou Hsiao-hsien (Taïwan).

Son premier grand rôle, dans « Rendez-vous » d'André Téchiné, la propulse sur La Croisette en 1985. D'ailleurs elle l'a souvent répété : « Je suis née au Festival de Cannes ». Depuis, elle est devenue une star internationale, auréolée des plus prestigieuses récompenses. En 1997, elle a remporté trois distinctions majeures : l'Oscar, l'Ours d'argent (Berlinale) et le Bafta de la meilleure actrice pour un second rôle dans « Le Patient Anglais » d'Anthony Minghella, ce qui a marqué le début de sa carrière internationale.