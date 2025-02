Afrique Australe: Félix Tshisekedi et Paul Kagame participeront à un sommet EAC-SADC samedi

Le Kenya a annoncé ce lundi 3 février que les présidents congolais, Félix Tshisekedi, et rwandais, Paul Kagame, participeront à un sommet extraordinaire conjoint de la Communauté des États d'Afrique de l'Est (EAC) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) axé sur le conflit en RDC.

Ce sommet aura à lieu samedi 8 février à Dar es Salaam, capitale économique de la Tanzanie, a précisé la présidence du Kenya, qui dirige actuellement l'EAC.

Ces assises sont annoncées dans un contexte de fortes tensions entre Kinshasa et Kigali après que le groupe armé M23 et ses alliés des forces rwandaises ont pris Goma, la grande ville de l'est de la RDC, et continué de progresser dans la région.