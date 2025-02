Gabon: Sortir les cours et tribunaux gabonais de la location !

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Paul-Marie Gondjout est à Abidjan en Côte d'Ivoire où il rencontre les partenaires au développement et les sociétés spécialisées dans la construction des infrastructures judiciaires.

Lors des séances de travail qu'il a présidées, le Membre du Gouvernement de la Transition est revenu sur l'importance pour le Gabon de sortir les cours et tribunaux gabonais de la location. L'Etat fera des économies de plusieurs milliards de francs par an en plus de voir sa dignité restaurée.

Au travers de la matérialisation du projet initié par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux qui découle de la volonté du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) d'oeuvrer pour l'amélioration des conditions de travail des personnels judiciaires. Paul-Marie Gondjout entend redorer l'image de ladite administration en la dotant notamment de ses infrastructures.

En prenant la résolution de sortir les cours et tribunaux de la location et ce conformément aux orientations données par le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguéma, le Ministre de la Justice aide l'Etat à faire des économies non sans pour autant restaurer sa dignité.

Un état des lieux des cours et tribunaux a été fait. Il s'agit d'une situation inacceptable. Les juridictions du pays sont dans un état déplorables. Les personnels judiciaires et les usagers les fréquentent au quotidien au péril de leurs vies. Il est temps d'en sortir, a indiqué le Garde des Sceaux le 31 janvier 2025 à Abidjan au terme de la séance de travail sur la finalisation des termes de référence du protocole d'entente et de partenariat avec la société CICOP CI pour la réhabilitation et la construction des infrastructures judiciaires.

Au nombre des juridictions concernées, il y a entre autres, les tribunaux administratifs présents dans toutes les capitales provinciales du pays, la Cour d'Appel Administrative (Batterie 4), le Tribunal Administratif de Libreville (Batterie 4), le Tribunal du Commerce (Sablière), le Tribunal du Travail (Sablière). Toutes ces juridictions sont installées dans des concessions appartenant à des particuliers.

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Paul-Marie Gondjout entend inverser la courbe en permettant au Gabon d'exercer davantage sa souveraineté. Le but étant de permettre aux cours et tribunaux de disposer des sièges officiels et de ne plus être logés chez des particuliers.

Cette politique voulue par les plus hautes autorités de la Transition va permettre à l'Etat de faire des économies de plusieurs milliards de francs par an.

Ministère de la Justice