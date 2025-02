Gabon: Pépécy Ogouliguendé aux Moussaillons de Port-Gentil pour encourager et célébrer l'éducation

L'éducation fait parie des axes prioritaires du Président de la Transition dans la reconstruction du pays. Pépécy Ogouliguendé née Mavikana s'inscrit dans cette optique. Elle a, le week-end écoulé, visité les Moussaillons, une école privée créée en 2015, qui accueille des élèves de la maternelle au primaire. Aussi, était-il question pour elle, d'encourager la directrice de l'établissement, Sophie Essongue pour son esprit entrepreneurial.

C'est une école qui réunit toutes les conditions d'apprentissage favorables aux apprenants. Sophie Essongue, la Directrice des Moussaillons, a tout mis en oeuvre pour que les élèves du pré-primaire et du primaire aient une éducation et une formation de qualité. Les témoignages de satisfactions sont nombreux. Les parents qui ont inscrit leurs enfants au sein de cet établissement, disent du bien, non seulement du corps enseignant, mais surtout du management et du leadership de la patronne des lieux.

S'inscrivant et soutenant la politique éducative du CTRI, l'Honorable député, Pépécy Ogouliguendé née Mavikana a touché du doigt, les réalités appréciables selon elle. "J'ai eu du plaisir à visiter cette école d'excellence aux standards internationaux en termes d'équipements, conditions d'accueil et personnel. Sophie Essongue est une Femme entrepreneur de l'Ogooué-Maritime. Elle fait la fierté des femmes leaders du Gabon dans un secteur stratégique du développement du Gabon, celui de l'éducation en phase avec les axes prioritaires du Président de la Transition dans la reconstruction du pays."

Les enfants sont enthousiastes. La formation et la discipline sont mises en avant pour faire de ces écoliers, des hommes et des femmes responsables, avenir du pays. Sophie Essongue soutient et fait sienne cette pensée de Victor Hugo qui dit : " Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne". Elle dit être fière de cette belle réalisation humaine, celle qui transforme l'homme positivement, moralement.

La création de cet établissement est une réussite, qui pour Pépécy Ogouliguendé née Mavikana, mérite d'être encouragée, félicitée, accompagnée. "Ma visite était une forme d'encouragements et de mise en lumière du travail extraordinaire de femmes ordinaires, en prélude au Forum économique des femmes du Gabon qui sera organisé à Port-Gentil en mars 2025 par l'Ong Malachie et ses partenaires. Cet établissement tenu par madame Essongue Sophie participe à l'inclusion économique des femmes et surtout, c'est un modèle de Success story qui doit nous inspirer, éducation de qualité et création d'emplois".

L'éducation étant au coeur des priorités de la politique mise en place par le CTRI, Moussaillons Sophie Essongue dit faire de son mieux, en donnant le meilleur d'elle.