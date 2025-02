Gabon: Le Chef de l'État reçoit le ministre de l'Energie

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu ce jour monsieur Séraphin Akoure Davin, ministre de l'Energie qu'accompagnaient les acteurs du secteur énergétique.

Suite à la crise énergétique accentuée ces derniers jours par des délestages, les acteurs dudit secteur sont venus faire au Chef de l'Etat un compte rendu de la situation à l'origine de l'interruption récurrente de l'électricité dans le Grand Libreville et ses environs et proposer des solutions d'urgence sur le court et moyen terme.

Ces solutions consistent essentiellement au renouvellement et à la maintenance des équipements techniques, ainsi qu'à la mise à contribution dans l'urgence d'une structure dédiée qui aura pour mission de faire un appoint afin de combler le gap dans la fourniture en électricité à travers la capitale. A long terme, la construction du grand barrage de Booué permettra d'améliorer la fourniture en énergie.

Préoccupé par la gêne occasionnée dans les ménages par ces délestages récurrents, le Président de la République a insisté sur la nécessité et l'importance de couvrir les besoins des populations en eau et en électricité et instruit le membre du gouvernement de trouver des solutions fiables et pérennes afin de résoudre définitivement cette crise.

