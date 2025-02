Maroc: La révision du Code de la famille, une avancée majeure vers une société plus équitable (écrivain espagnol)

Madrid — La révision du Code de la famille constitue une avancée majeure vers une société marocaine plus juste, équitable et harmonieuse, a indiqué l'écrivain espagnol, José Sarria.

Cette réforme se veut un jalon de plus vers davantage d'équité et d'égalité dans la mesure où elle place la famille, garante de la cohésion sociétale, au coeur du développement social, a souligné M. Sarria dans une déclaration à la MAP.

Portée par la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette réforme modernise le Code de la famille afin de permettre à la famille de jouer pleinement son rôle central au sein de la société, a ajouté M. Sarria, également président du "Forum Ibn Rochd".

L'écrivain espagnol a particulièrement mis en avant l'approche égalitaire du Code qui renforce l'équilibre entre les droits et les obligations des hommes et des femmes au sein de la cellule familiale, assurant que "ce cadre juridique reflète une évolution harmonieuse des principes d'égalité, tout en restant fidèle aux valeurs culturelles, morales et religieuses du Royaume".

Il a relevé que cette réforme accorde également une attention particulière aux droits des enfants, en renforçant les mécanismes de leur protection, de leur éducation et de leur intégration familiale, reflétant ainsi l'engagement du Maroc envers les générations futures qui sont l'avenir de la société.

M. Sarria a, par ailleurs, salué les efforts constants déployés par le Royaume pour moderniser ses institutions sociales et juridiques, soulignant que le Maroc s'est imposé avec force comme "un modèle et un exemple inspirant de leadership régional et international" en matière de justice sociale, de droits civils et de réforme du droit de la famille.

L'écrivain espagnol s'est félicité aussi de l'approche participative adoptée en vue de la révision du Code de la famille, notant que l'implication active de tous les acteurs de la société est essentielle pour garantir le succès, la bonne mise en oeuvre et la pérennité des réformes.